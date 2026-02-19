Разлепени прашки спънаха гаджето на Винисиус на Карнавала (ВИДЕО)

Винисиус от Реал Мадрид е името, което най-често срещаме в медиите в световен мащаб в последните дни. Причината е оплакването му, че футболист на Бенфика го е обидил на расова основа по време на плейофите за участие в осминафиналите на Шампионска лига.

И докато от УЕФА разследват, а бразилецът категорично държи на своята позиция, половинката му Вирджиния претърпя крах.

Красивата инфлуенсърка и майка на три деца не да участва в известния парад на шампионите на школите по самба по време на Карнавала в Рио де Жанейро.

В червено

Вирджиния Фонсека е една от най-известните инфлуенсърки в Бразилия. Тя има близо 55 милиона последователи - само с 3 милиона по-малко от тези на известното си футболно гадже.

Смята се, че двамата са заедно от година, като именно с нея Вини е изневерил на бившето си гадже. Тя пък разведе с бащата на трите си деца, който също е инфлуенсър.

За карнавала в Рио Вирджиния се впусна в предизвикателството да се присъедини към самба школата "Дуке де Кашиас" и да бъде тяхната звезда при представянето. Само че танците ѝ не влязоха сред шестте най-добри, според журито, и така красавицата на мина по улиците на града в последния ден.

От видеата става ясно, че причината за неубедителното ѝ представяне е разлепена част от костюма, при това долната, която прикрива слабините ѝ. В края на представлението пък тя свали и огромната украса от главата си. Според местни медии, тя е тежала 12 килограма!

Зрителите, които имаха високи очаквания към Вирджиния, не харесаха и самото ѝ танцуване на самба.

Сгодени?

Връзката между бразилката и Винисиус изглежда хармонична. Тя често може да бъде видяна на "Бернабеу" да подкрепя любимия си.

Смята се дори, че двамата са сгодени и планират сватба.

Наскоро Винисиус се включи в предаване с участието на Вирджиния и ѝ се обясни в любов.