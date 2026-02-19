bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Разлепени прашки спънаха гаджето на Винисиус на Карнавала (ВИДЕО)

Клубът на Вирджиния Фонсека не успя да се класира за пищният парад

Разлепени прашки спънаха гаджето на Винисиус на Карнавала (ВИДЕО)

Винисиус от Реал Мадрид е името, което най-често срещаме в медиите в световен мащаб в последните дни. Причината е оплакването му, че футболист на Бенфика го е обидил на расова основа по време на плейофите за участие в осминафиналите на Шампионска лига. 

И докато от УЕФА разследват, а бразилецът категорично държи на своята позиция, половинката му Вирджиния претърпя крах. 

Красивата инфлуенсърка и майка на три деца не да участва в известния парад на шампионите на школите по самба по време на Карнавала в Рио де Жанейро. 

В червено

Вирджиния Фонсека е една от най-известните инфлуенсърки в Бразилия. Тя има близо 55 милиона последователи - само с 3 милиона по-малко от тези на известното си футболно гадже. 

Смята се, че двамата са заедно от година, като именно с нея Вини е изневерил на бившето си гадже. Тя пък разведе с бащата на трите си деца, който също е инфлуенсър. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Virginia (@virginia)

За карнавала в Рио Вирджиния се впусна в предизвикателството да се присъедини към самба школата "Дуке де Кашиас" и да бъде тяхната звезда при представянето. Само че танците ѝ не влязоха сред шестте най-добри, според журито, и така красавицата на мина по улиците на града в последния ден.

От видеата става ясно, че причината за неубедителното ѝ представяне е разлепена част от костюма, при това долната, която прикрива слабините ѝ. В края на представлението пък тя свали и огромната украса от главата си. Според местни медии, тя е тежала 12 килограма!

Зрителите, които имаха високи очаквания към Вирджиния, не харесаха и самото ѝ танцуване на самба.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by • VF. (@brigadeirodavirgsf)

Сгодени?

Връзката между бразилката и Винисиус изглежда хармонична. Тя често може да бъде видяна на "Бернабеу" да подкрепя любимия си. 

Смята се дори, че двамата са сгодени и планират сватба.

Наскоро Винисиус се включи в предаване с участието на Вирджиния и ѝ се обясни в любов.

Тагове:

танци карнавал Бразилия реал мадрид самба рио де жанейро винисиус инфлуенсър Вирджиния Фонсека

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

"Първи и втори пост бяха чудесни. Аз искам да се извиня!"

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща
Трима треньори, същият противник: Ще победи ли Лудогорец Ференцварош? (AНКЕТА)

Трима треньори, същият противник: Ще победи ли Лудогорец Ференцварош? (AНКЕТА)

Последни новини

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!

Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!
Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV