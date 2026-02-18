bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Винисиус: Расистите са страхливци!

Само показват колко са слаби, коментира звездата на Реал Мадрид

Винисиус: Расистите са страхливци!
БГНЕС

Победата на Реал Мадрид с 1:0 над Бенфика в Лисабон в първия мач от плейофите на Шампионската лига беше помрачена от инцидент с расизъм след гола на бразилската звезда Винисиус.

Голът беше последван от хаос, кулминацията на който беше обида към Вини от Джатлуа Престиани, което доведе до прекъсването а мача. Аржентинецът твърди, че е обидил бразилеца на расова основа, наричайки го „маймуна“.

Снимка: БГНЕС

След мача Винисиус публикува изявление относно цялата ситуация.

Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

„Расистите са преди всичко страхливци. Показват само колко са слаби“, пише Винисиус.

„Нищо ново не се случи в живота ми или в живота на отбора ми днес... Получих жълт картон за празнуване на гол. Все още не разбирам защо се случи това.

От друга страна, виждам, че това беше просто лошо изпълнен протокол, който не послужи за никаква цел. Не искам да се появявам в подобна ситуация, след голяма победа, когато заглавията трябва да са за Реал Мадрид... но това е необходимо.“

След расистки скандал: Реал си отмъсти на Бенфика (ВИДЕО)
 
Бенфика
срещу
Реал Мадрид
17.02.2026 22:00
