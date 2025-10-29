bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Робиньо зад решетките: Аз съм обикновен затворник

Той разказа как преминава един негов ден

Робиньо зад решетките: Аз съм обикновен затворник
Getty Images

Той игра за Сантос, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Милан, бе сочен за една от големите звезди във футбола и за обещаващ талант, а в момента е в... затвора. 

Историята на бразилеца Робиньо е като от филм. 

А той за първи път говори от първо лице за живота си зад решетките на затвора "Тремембе", където от март 2024 г. излежава 9-годишна присъда за участие в групово изнасилване

Ежедневие

Наскоро се появиха статии, че 41-годишният бивш футболист е влязъл в ролята на тартор сред затворниците заради статуса си на звезда. Пред канала на бразилска неправителствена организация, той отрече това да е истина

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Leo Dias (@leodias)

"Времето ми за хранене, времето ми за сън са като на всички останали. Не получавам различна храна или различно отношение. Когато е време да работа, правя всичко, което и другите затворници. Ако искаме да играем футбол, може, но само в неделя и ако сме си свършили работата. 

Не съм получавал привилегии. И моите свиждания са в събота или неделя. Жена ми идва или сама, или с децата. Най-голямото си играе, а двете по-малки също могат да ме посетят", категоричен е Робиньо. 

В затвора той се занимава с поправка на електроуреди. Извън решетките го чака съпругата му Вивиан, за която се ожени през 2009 г. Големият му син вече е футболист на Сантос и е на 17 години, средният му син е на 14, а дъщеря му - на 10. 

Снимка: Getty Images

Психическото състояние

Бившият футболист е категоричен, че твърденията, че психиката му е разбита, са неверни. 

"Не взимам лекарства, слава Богу. Въпреки трудностите в затвора, се чувствам нормално и правя всичко, като другите затворници. Целта им тук е да ни превъзпитат. Нямам роля на лидер.

Надзирателите тук са много добри и всички ги уважаваме и изпълняваме това, което кажат. Не ме третират различно, защото съм бил футболист. За престоя ми от година и половина, не съм се скарал с никого, дори когато сме играли футбол", продължава той.

Снимка: Getty Images

Престъплението

Робиньо излежава присъда за участие в групово изнасилване през 2013 г. на жена от Албания в нощен клуб в Милано, Италия. 

По това време той бе част от тима на Милан. 

Самият футболист отрича обвиненията. Той обаче бе осъден от италианския съд  и задържан в Бразилия през март 2024 г. От тогава е в затвор в родината си, тъй като по местното законодателство, престъпниците с бразилско гражданство не могат да се екстрадират. 

Самият затвор "Тремембе" е смятан за "Затвора на известните"

Спечели 70 милиона, а сега поправя телевизори в затвора

В него, освен Робиньо, пребивават политици, знаменитости и някои от най-известните престъпници в страната, като Роджър Абделмасих - лекар, малтретирал сексуално 39 упоени пациенти, Луис Естевао - бивш бразилски сенатор, осъден за корупция, Кристиан Кравиньос - замесен в убийството на едно от богатите семейства в Бразилия Фон Рихтхофен.

С тях съжителства Робиньо - шампион на Испания и Италия, носител на Копа Америка и избран за най-добър на международния турнир през 2007 година. 

Смята се, че по време на футболната си кариера бразилецът е спечелил над 70 млн. евро.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

робиньо затвор манчестър сити Бразилия присъда милан реал мадрид изнасилване

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА
Златото, което съдбата подмени (ВИДЕО)

Златото, което съдбата подмени (ВИДЕО)

"Това е краят за мен!": Гангстери отвлекли Димитър Бербатов (ВИДЕО)
50-годишен им скри топката в Англия (ВИДЕО)

50-годишен им скри топката в Англия (ВИДЕО)

Последни новини

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница
Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА
Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

Очакван ад: Защо феновете на ЦСКА ще викат за Партизан в София?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV