Роналдо си купи 1/4 от клуб, който гони завръщане в елита

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо разширява присъствието си във футбола, като този път влиза в ролята на инвеститор. Според официална информация от консултантската компания Brunswick Group, нападателят е придобил 25% дял от испанския втородивизионен клуб Алмерия.

Сделката е осъществена чрез дружеството му CR7 Sports Investments, като финансовите параметри не се разкриват публично. От клуба засега не дават допълнителни подробности относно стойността на инвестицията.

Снимка: Reuters

В момента Алмерия е под контрола на саудитски собственици, а през лятото на 2025 година нов собственик и президент става Мохамед Ал-Херейджи, който придобива клуба от Турки Ал Алшейх. Именно ръководството на клуба приветства влизането на Роналдо като стратегически партньор, подчертавайки познанията му за испанския футбол и потенциала на проекта.

41-годишният нападател играе в Саудитска Арабия за Ал Насър, където премина в края на 2022 г. Сега обаче той ясно заявява, че има амбиции и извън терена. По думите му, инвестицията в Алмерия е част от по-дългосрочна визия – да допринася за развитието на футбола и в управленски аспект.

В спортно-технически план Алмерия се намира на трето място във втора дивизия на Испания и остава в битката за завръщане в елита. Последното участие на тима в Ла Лига бе през сезон 2023/24.

Влизането на една от най-разпознаваемите фигури в световния футбол в структурата на клуба безспорно засилва международното внимание към проекта и може да се окаже ключов фактор за бъдещото му развитие.