Русия и САЩ уреждат футболна контрола

Насред напрегната международна обстановка - Русия и САЩ преговарят за приятелски мач по футбол. Това твърдят руските медии, като се позовават на различни източници.

За първи път информацията се появи преди месец. На 8 септември руският външен министър Сергей Лавров подобна контрола се обсъжда "в някои среди".

На 1 октомври потвърждение дойде и от агента на ФИФА Мезмуредавит Деста. Той заяви, че не вижда никаква пречка за провеждането на двубоя.

Интересна проверка

Селекционерът на Русия Валери Карпин не скри ентусиазма си. "Такава проверка ще бъде много интересна. Искам обаче да подчертая, че засега не разполагам с допълнителна информация", коментира той.

Тимът на САЩ се готви за домашното световно първенство догодина, което ще се проведе още в Мексико и Канада. Русия пък все така е изключена от календара и организира само приятелски срещи. Единственият европейски съперник дотук е Сърбия.