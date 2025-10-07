bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Русия и САЩ уреждат футболна контрола

Такъв приятелски мач ще е много интересен, радва се Валери Карпин

Русия и САЩ уреждат футболна контрола

Насред напрегната международна обстановка - Русия и САЩ преговарят за приятелски мач по футбол. Това твърдят руските медии, като се позовават на различни източници.

За първи път информацията се появи преди месец. На 8 септември руският външен министър Сергей Лавров подобна контрола се обсъжда "в някои среди".

На 1 октомври потвърждение дойде и от агента на ФИФА Мезмуредавит Деста. Той заяви, че не вижда никаква пречка за провеждането на двубоя.

Интересна проверка

Селекционерът на Русия Валери Карпин не скри ентусиазма си. "Такава проверка ще бъде много интересна. Искам обаче да подчертая, че засега не разполагам с допълнителна информация", коментира той.

Тимът на САЩ се готви за домашното световно първенство догодина, което ще се проведе още в Мексико и Канада. Русия пък все така е изключена от календара и организира само приятелски срещи. Единственият европейски съперник дотук е Сърбия.

 
Тагове:

сащ Русия проверка контрола приятелски мач

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права
ЦСКА - Левски 9800:2000

ЦСКА - Левски 9800:2000
Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)

Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)
Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)

Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)

Последни новини

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права
Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)

Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)
Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай
ЦСКА - Левски 9800:2000

ЦСКА - Левски 9800:2000
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV