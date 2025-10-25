bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
С гол №950! Роналдо изведе Ал Насър до поредна победа (ВИДЕО)

Тимът на португалската суперзвезда гази във всички турнири

С гол №950! Роналдо изведе Ал Насър до поредна победа (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо вече има 950 гола в славната си кариера! Ветеранът изведе Ал Насър до десети пореден успех във всички турнири - 2:0 при гостуването на Ал Хазем в шестия кръг от саудитския шампионат.

Така грандът от Рияд има само победи от 29 август насам. За периода Ал Насър е отбелязал 34 попадения и е допуснал едва 3.

Десет поредни

Друг португалски национал - Жоао Феликс, даде аванс на "жълто-сините" в 25', когато прати топката в горния ляв ъгъл с глава след центриране на Айман Яхия.

Роналдо сложи точка на спора две минути преди изтичането на редовното време, като се разписа при контраатака.

Ал Насър оглавява класирането с пълен актив от 18 точки, пред Ал Таавон с 15, следван от шампиона Ал Хилал и Ал Кадисия с по 14. Ал Хазем е 14-и с 5.

В седмия кръг Роналдо и компания се сблъскват с Ал Итихад, чиято атака води бившият съотборник на Кристиано в Реал Мадрид - Карим Бензема.

