bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!

Как щe реагират на „Анфийл“?

Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!
Reuters

Мохамед Салах реши да вземе пример от Кристиано Роналдо в опит да напусне Ливърпул – и стратегията му мирише на пълен хаос.

Не е изненада, че суперзвездата използва гласа си като оръжие. Точно както португалеца преди три години, Салах се опитва да манипулира ситуацията в своя полза, като насочва гнева си към клуба, мениджъра и всичко, което се изправи на пътя му.

През 2022 г. Роналдо разтърси Манчестър Юнайтед със същата тактика – обвини мениджъра, извади егото си на показ и тръгна към Саудитска Арабия, оставяйки клуба с разрушения зад гърба си. Салах очевидно е научил урока му… и вече го прилага на "Анфийлд", пише mirror.co.uk.

Снимка: Reuters

Този ход може да изглежда изкусен, но реалността е проста: Ливърпул рискува да загуби своята легенда с петно върху наследството му. Футболните му умения може и да са на високо ниво, но отношенията с клуба вече се пукат по шевовете.

Ако историята се повтори, Египетския крал може да се озове в Саудитска Арабия, а Ливърпул ще остане да чисти развалините след поредната „суперзвездна буря“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор
 
Тагове:

кристиано роналдо буря ливърпул египет урок саудитска арабия мохамед салах Арне Слот mirrorcouk

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов

Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов
Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!

Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!
Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!

Висшата лига го обича: Груев вече е най-скъпият ни футболист!

"Сан Мамес" - арената, която може да укроти ПСЖ
Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Последни новини

Ще разбие ли отново Нюкасъл мечтите на Байер за Шампионска лига?

Ще разбие ли отново Нюкасъл мечтите на Байер за Шампионска лига?
Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда

Моуриньо срещу Конте: Вечната треньорска вражда
Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!

Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!
Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов

Въглищарят, който стана легенда: Васил Симов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV