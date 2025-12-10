Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!

Мохамед Салах реши да вземе пример от Кристиано Роналдо в опит да напусне Ливърпул – и стратегията му мирише на пълен хаос.

Не е изненада, че суперзвездата използва гласа си като оръжие. Точно както португалеца преди три години, Салах се опитва да манипулира ситуацията в своя полза, като насочва гнева си към клуба, мениджъра и всичко, което се изправи на пътя му.

През 2022 г. Роналдо разтърси Манчестър Юнайтед със същата тактика – обвини мениджъра, извади егото си на показ и тръгна към Саудитска Арабия, оставяйки клуба с разрушения зад гърба си. Салах очевидно е научил урока му… и вече го прилага на "Анфийлд", пише mirror.co.uk.

Снимка: Reuters

Този ход може да изглежда изкусен, но реалността е проста: Ливърпул рискува да загуби своята легенда с петно върху наследството му. Футболните му умения може и да са на високо ниво, но отношенията с клуба вече се пукат по шевовете.

Ако историята се повтори, Египетския крал може да се озове в Саудитска Арабия, а Ливърпул ще остане да чисти развалините след поредната „суперзвездна буря“.

