Настоящият шампион Ливърпул прави слаб сезон и мениджърът Арне Слот е под голям натиск. Според съобщенията в британската преса нидерландецът ще бъде уволнен днес след заседание на борда на клуба от Висшата лига.

Слот разочарова от резултатите през настоящата кампания и не успя да подобри формата на Ливърпул, въпреки че му беше дадено допълнително време от ръководството на шампионите и милиони за трансфери.

Снощи мърсисайдци направиха 3:3 с Лийдс, а след края на мача звездата Мохамед Салах изля гнева си срещу Слот.

| BREAKING: Liverpool are exploring hiring Steven Gerrard as interim manager should Arne Slot be sacked.



[@DaveOCKOP] pic.twitter.com/xNaa13nmfm — CentreGoals. (@centregoals) December 7, 2025

Дълго време имах добри отношения с треньора, но изведнъж всичко приключи. Не ми е ясно защо. Изглежда сякаш някой не ме иска в този клуб. А аз обичам Ливърпул. Семейството ми го обича. Децата ми са свързани с този клуб. Болно ми е от това, което се случва.

Обадих се на майка ми и баща ми и им казах да дойдат за мача с Брайтън. Няма значение дали ще играя, или не. Ще бъда на „Анфийлд“, ще се сбогувам с феновете преди Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там“, коментира звездата на Египет.

Снимка: Reuters

Английските медии съобщават, че Слот ще „отлети“ от „Анфийлд“, а на негово място ще пристигне клубната легенда Стивън Джерард.

Стиви Джи е игра за Ливърпул и ЛА Галакси по време на кариерата си, а като треньор трупа опит в Рейнджърс, Астън Вила и Ал Етифак.

