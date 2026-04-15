на живо
248 дни на върха и пак без титла: най-жестоките сривове в Англия

Ще стане ли Арсенал шампион?

Арсенал е на върха във Висшата лига, но напрежението расте и сценарият от миналото се връща като кошмар. „Артилеристите“ вече имат болезнен рекорд — 248 дни начело без титла. Дали историята пак ще ги предаде?

След загубата от Борнемут преднината им пред Манчестър Сити е крехка - само три точки, а директният сблъсък може да реши всичко. Вече сме виждали този филм — и той почти винаги свършва зле за лондончани...

BBC Sport припомня най-жестоките шампионски сривове във Висшата лига — от Ливърпул с 97 точки без титла до падението на Нюкасъл след 12 точки аванс.

10. Тотнъм (2015/16)
Тотнъм изпусна златен шанс в сезона на чудото на Лестър. Вместо да натиснат докрай, „шпорите“ рухнаха в края и завършиха трети след две поредни загуби.

9. Норич (1992/93)
Изненадващо Норич стигна до върха и държа лидерството 129 дни. Но когато натискът се засили, всичко се срина и Манчестър Юнайтед ликува. В крайна сметка Норич завърши едва трети.

8. Ливърпул (2018/19)
97 точки, само една загуба — и пак без титла. Манчестър Сити просто беше безмилостен и спечели с една точка разлика. Ливърпул направи почти всичко перфектно, но и то не бе достатъчно.

7. Арсенал (2002/03)
Арсенал водеше почти пет месеца и изглеждаше, че държеше титлата в ръцете си. Но ключови грешки срещу по-слаби съперници го извадиха от битката. Манчестър Юнайтед без никаква милост спечели.

6. Арсенал (2007/08)
Сезонът започна мечтано — само една загуба до март и 156 дни на върха. После обаче дойде пълен срив в най-важния момент.

5. Арсенал (2022/23)
248 дни на първо място и пълен контрол до пролетта. След няколко разклатени резултата и директен удар от Сити, всичко се разпадна. Гуардиола и неговият тим просто не оставиха шанс.

4. Манчестър Юнайтед (1997/98)
"Червените дяволи" изпуснаха огромна преднина, а формата им се срина в ключови мачове. Арсенал направи перфектна серия от победи и ги изпревари. Една от най-болезнените загубени титли за Сър Алекс Фъргюсън.

3. Ливърпул (2013/14)
Титлата се изплъзна драматично в последните кръгове. Грешки в решаващи моменти, включително прочутото подхлъзване на Джерард, костваха всичко. Манчестър Сити се възползва безпощадно.

2. Манчестър Юнайтед (2011/12)
Юнайтед изпусна преднина от 8 точки в края на сезона. Манчестър Сити ги настигна и ги удари в най-болезнения момент — с гола на Агуеро. Титлата беше изгубена в последните секунди на сезона.

1. Нюкасъл (1995/96)
Нюкасъл водеше с 12 точки през януари и изглеждаше сигурен шампион. Но напрежението ги срина, а Манчестър Юнайтед ги настигна и изпревари в края.

