Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Тежка нощ за Сърбия

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?
Reuters

Тежка нощ не само за България, но и за Сърбия. В Лесковац, сръбският футбол изживя истински срам, губейки от Албания с 0:1.

Това поражение почти сигурно слага край на надеждите на "плавите" за участие на Мондиала догодина. А от геополитически аспект, загубата дълго ще тежи на футболистите на Сърбия.

Оставката

Логично с оглед на фенските настроения, националният селекционер на Сърбия Драган Стойкович подаде оставкаПикси бе начело четири години, като води националния тим на два големи форума - Мондиал 2022 и Евро 2024.

Снимка: Reuters

"Проведох разговор и предложих оставката си. Не очаквах това поражение. И то срещу отбор, който е съперник за второто място. Аз съм човек, който поема отговорност. Така е в спорта, в живота и във футбола. Тези момчета имат качества, имат бъдеще. Това е моя отговорност. Не критикувайте играчите, аз съм отговорен", каза Стойкович.

Има ли прошка?

Болезнената загуба от Албания накара и сръбския капитан Александър Митрович да се извини на цялата нация и да поиска прошка.

"Мисля, че това е най-тежката загуба в моята кариера с националния отбор. Тежък ден за сръбския футбол. Мачът беше див, твърд, никак не беше приятен за гледане, труден за игра. Без чисти положения, с куп полушансове. Получихме гол от статично положение, което отново ни се случва.

Снимка: Reuters

Не знам какво да кажа. Загуба, която боли много и със сигурност най-трудният период за моите 13 години в националния отбор. Това, което мога да кажа, е, че се извиняваме на нацията, че се провалихме. Мога да кажа, че дадохме всичко от себе си, но такъв беше денят, топката не искаше да влезе във вратата, не успяхме да създадем чисти положения. Теренът също беше тежък, атмосферата напрегната.

Тук е и моята отговорност като капитан и най-опитен играч. Имахме притежание на топката, но не създадохме нищо. Това е голям урок за бъдещето и за някои млади играчи, които дойдоха в трудни дни за сръбския футбол. Трябва да запомним това чувство и тази болка, която е вътре, но същевременно да се съберем за следващия мач. Трябва да се опитаме да завършим квалификациите по възможно най-добрия начин. Вече нищо не е в наши ръце", каза Митрович.

Снимка: Reuters

Лидер в групата е Англия, следва Албания на второто място и с 4 точки пред Сърбия.

Тагове:

футбол сърбия оставка албания световна квалификация мондиал 2026

