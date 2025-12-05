bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сексапил, хумор и музика - гарантирано шоу на жребия за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Очаква ни звездна церемония

Светът брои дните до Мондиал 2026… и шоуто започва още преди първия съдийски сигнал. Tегленето на жребия за световното първенство ще се превърне в истински спектакъл със звезден блясък.

Звездна церемония

Водещи на церемонията ще бъдат моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес.

Жребият ще се проведе във Вашингтон, където ще присъства и американският президент Доналд Тръмп.

Андреа Бочели ще вдигне емоциите от първата нота, а сцената ще бъде озарена и от Роби Уилямс, и Никол Шерцингер.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Звездно ще бъде присъствието и сред гостите: 7-кратният шампион от Супербоул -Том Брейди, човекът с 61 рекорда в хокея: Уейн Грецки, 4-кратният шампион в НБА - Шакил О'Нийл.

Но зад целия блясък стои големият въпросителен - кой срещу кого? Мондиал 2026 ще бъде уникален в историята, тъй като участие ще вземат 48 отбора вместо досегашните 32 и ще се изиграят 104 мача вместо 64.

Финалистите ще трябва да изиграят цели 8 мача до трофея. За първи път домакинството ще бъде поделено между 3 държави – САЩ, Канада и Мексико, в 16 града и 4 часови зони. Мексико влиза в историята като първата страна, която приема Мондиал за трети път!

