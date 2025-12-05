Време е! Кой срещу кого на Мондиал 2026? (ВИДЕО)

Време е за жребий! Днес ще разберем как ще бъдат разпределени отборите по групи за световното първенство по футбол през 2026 г. Шампионатът ще се проведе през следващото лято в САЩ, Канада и Мексико, и за първи път ще бъде с участието на 48 отбора.

Церемонията по тегленето на жребия започва в 19:00 ч. българско време, в "Кенеди Сентър" във Вашингтон.

42 тима вече се класираха, а през месец март ще станат ясни и последните 6. Те ще бъдат определени от четирите плейофа в зона УЕФА и двата междуконтинентални, като те са в последната четвърта урна.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Отборите

Първите четири отбора в ранглистата на ФИФА ще бъдат разделени един от друг. Двойките Испания - Аржентина и Франция - Англия са възможни само и единствено на финал, при условие че и двата тима в двойката спечелят групите си. Ако това стане, четирите тима няма как да се срещнат преди полуфинал.

Ясни са водачите на три от групите, като това са домакините. Мексико ще бъде в Група A, Канада в Група B, а САЩ в Група D. С изключение на УЕФА, нито една друга конфедерация не може да има по повече от един отбор в дадена група.

Откриващият мач на Мондиал 2026 ще бъде домакинство на Мексико срещу отбора на позиция А2, а пълната програма на световното първенство ще бъде обявена в събота, 6 декември.

View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Урните

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четири от УЕФА и два от Междуконтиненталния плейоф

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK