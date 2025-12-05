bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Време е! Кой срещу кого на Мондиал 2026? (ВИДЕО)

Днес ще разберем как ще бъдат разпределени отборите по групи

Време е! Кой срещу кого на Мондиал 2026? (ВИДЕО)

Време е за жребий! Днес ще разберем как ще бъдат разпределени отборите по групи за световното първенство по футбол през 2026 г. Шампионатът ще се проведе през следващото лято в САЩ, Канада и Мексико, и за първи път ще бъде с участието на 48 отбора.

Церемонията по тегленето на жребия започва в 19:00 ч. българско време, в "Кенеди Сентър" във Вашингтон.

42 тима вече се класираха, а през месец март ще станат ясни и последните 6. Те ще бъдат определени от четирите плейофа в зона УЕФА и двата междуконтинентални, като те са в последната четвърта урна.

 
 
 
Отборите

Първите четири отбора в ранглистата на ФИФА ще бъдат разделени един от друг. Двойките Испания - Аржентина и Франция - Англия са възможни само и единствено на финал, при условие че и двата тима в двойката спечелят групите си. Ако това стане, четирите тима няма как да се срещнат преди полуфинал.

Ясни са водачите на три от групите, като това са домакините. Мексико ще бъде в Група A, Канада в Група B, а САЩ в Група D. С изключение на УЕФА, нито една друга конфедерация не може да има по повече от един отбор в дадена група.

Откриващият мач на Мондиал 2026 ще бъде домакинство на Мексико срещу отбора на позиция А2, а пълната програма на световното първенство ще бъде обявена в събота, 6 декември.

 
 
 
Урните

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Размина му се! Роналдо извади страшен късмет

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четири от УЕФА и два от Междуконтиненталния плейоф

