Насилник на деца: Закопчаха футболна звезда

Един от най-добрите нападатели на Мексико през новия век е в ареста по подозрение в сексуално насилие над деца. 45-годишният Омар Браво, който има 66 мача за националния отбор, е окован в белезници при полицейска операция в родината си.

Според прокуратурата на щата Халиско Браво е "малтретирал тийнейджърка няколко пъти през последните месеци". Твърди се също, че той може да е "извършвал подобни действия и преди".

Бившият футболист е легенда на местния Гуадалахара. В три отделни периода записва 382 мача и 132 гола за тима.

15 гола за Мексико

Кариерата му преминава и през САЩ. Там носи екипите на Спортинг Канзас Сити, Северна Каролина и Финикс Райзинг. Общата му статистика на клубно ниво е 536 двубоя със 169 попадения.

Браво се разписа и 15 пъти за Мексико в периода 2003-2013. Той игра и на Мондиал 2006, където тимът отпадна от осминафинал след 1:2 от Аржентина.

Браво прекрати кариерата си през 2020 г. Работи за кратко като треньор в Аризона Монсун.