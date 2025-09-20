bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Не за първи път!

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

История като от филм от летището в Япония! Футболен тим от Пакистан бе задържан, след като се оказа, че... не е това, за което се представя. 

Става дума за схема за емиграция, но със спортен привкус. 

Властите обаче този път не се хванали. 

На летището 

Японската полиция задържа 22-ма мъже, които пристигнали в страната с екипировка и под претекст, че са пакистански футболен отбор, който ще играе мач с местни. 

При проверката на документите обаче е установено, че това не е вярно

Разследването показва, че пакистанците опитали да емигрират нелегално в Страната на изгряващото слънце. 

Те станали част от схема, която не се използва за първи път. 

Опитен

Засега основен заподозрян за организиране на емиграцията на мнимите футболисти е Малик Уакас. 

Той основал собствен футболен клуб, но само с цел да прехвърля емигранти в различни страни. 

За целта купувал еднакво облекло и футболни аксесоари на емигрантите, за да изглеждат като отбор. 

Желаещите да участват в схемата плати по 4 млн. пакистански рупии (около 12 000 евро), като преминали и обучение как да се държат като истински тим. 

Според самият Уакас, през януари 2024 г. той успял да прехвърли по същата схема на японска територия 17 мъже, които не се завърнали в Пакистан

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

футбол япония летище пакистан схема емигранти отбор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката
Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Последни новини

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

Какво се случва? Феновете спряха тренировка на Керкез, той си иска неустойката

"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG
Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед
Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV