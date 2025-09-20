Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

История като от филм от летището в Япония! Футболен тим от Пакистан бе задържан, след като се оказа, че... не е това, за което се представя.

Става дума за схема за емиграция, но със спортен привкус.

Властите обаче този път не се хванали.

На летището

Японската полиция задържа 22-ма мъже, които пристигнали в страната с екипировка и под претекст, че са пакистански футболен отбор, който ще играе мач с местни.

При проверката на документите обаче е установено, че това не е вярно.

Разследването показва, че пакистанците опитали да емигрират нелегално в Страната на изгряващото слънце.

Те станали част от схема, която не се използва за първи път.

Опитен

Засега основен заподозрян за организиране на емиграцията на мнимите футболисти е Малик Уакас.

Той основал собствен футболен клуб, но само с цел да прехвърля емигранти в различни страни.

За целта купувал еднакво облекло и футболни аксесоари на емигрантите, за да изглеждат като отбор.

Желаещите да участват в схемата плати по 4 млн. пакистански рупии (около 12 000 евро), като преминали и обучение как да се държат като истински тим.

Според самият Уакас, през януари 2024 г. той успял да прехвърли по същата схема на японска територия 17 мъже, които не се завърнали в Пакистан.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK