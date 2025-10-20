Шоколадчетата на сър Алекс Фъргюсън и сър Кени Далглиш

Как се става футболна легенда? С много труд, много тренировки, много мисъл и може би доза късмет.

Как обаче да запазиш този статус през годините? С достойно поведение!

Доказателство за такива легенди са сър Алекс Фъргюсън и сър Кени Далглиш. А отношенията им са повече от симпатични.

На дербито

Вчера, 19 октомври Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 2:1 като гост, а на "Анфийлд" бяха двамата великани на английския футбол.

Сър Алекс е бе мениджър на Манчестър Юнайтед в периода 1983-2013 г. и добави във витрината на "червените дяволи 13 титли на Англия, 5 Купи на футболната асоциация, 4 на Футболната лига на Англия. Също така два пъти изведе тима до триумф в Шампионската лига - през сезони 1998/1999 и 2007/2008.

Сър Кени Далглиш играе за Ливърпул от 1977 до 1990 г. През тези години мърсисайдци печелят 6 титли на Англия, 1 Купа на футболната асоциация, 4 на Футболната лига на Англия и 3 пъти Шампионската лига. Като мениджър той прибавя към музея на клуба 3 титли, 2 Купи на футболната асоциация и 1 на Футболната лига.

Тези велики мъже обаче дойдоха да погледат мач, да си побъбрят и да... хапнат шоколад.

С такива бонбонки почерпи сър Алекс преди срещата.

Сладкото

На "Анфийлд" легендарният мениджър на "червените дяволи" си донесе добре известни шоколадови "копчета".

Тези вкусотии от млечен шоколад се произвеждат и се продават във Великобритания от 1960 г. насам. Те са достъпни и в магазините в Канада, Австралия, Нова Зеландия.

Брандът си партнира с всички големи футболни клубове в Англия за най-новата си кампания - да среща учители по физическо възпитание с известни спортисти, за да ги вдъхновява.

Иначе въпросните вкусни шоколадчета са на цена от около 3,70 лв. в магазините.

