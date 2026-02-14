bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

„Синът ми напусна дома на 12 и никога не се върна“

Цената на пътя към върха

„Синът ми напусна дома на 12 и никога не се върна“

Животът на Килиан Мбапе не е бил лесен. Още като дете той трябваше да взема решения, които щяха да го бележат завинаги.

Баща му, Уилфрид Мбапе, говори този петък пред френското телевизионно предаване C à vous по De France и разкри жертвите, които синът му е направил, за да стане един от най-добрите футболисти в света.

Пътят към върха – в Реал Мадрид и с френския национален отборне е бил без цена.

„Искам да подчертая жертвите. Говоря за човешките жертви, когато имаш син, който играе футбол. Видях Килиан да напуска дома си на 12 или 13 години“, сподели Уилфрид.

Снимка: Reuters

„Хората не го осъзнават. Сега, когато виждат готовия продукт, ми казват: "Той стана това", "Той стана онова". Но има толкова много моменти, които сме пропуснали. Толкова много неща, които никога не можем да върнем. В днешно време кой би позволил на детето си да тръгне на 12 и никога да не се върне? Никой. Това беше нашата реалност.

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Това е неговият проект, неговата красива история, но истината е, че когато обяснявам това на други родители... те не могат да разберат. Килиан вече играеше за Монако, с шампионите, и ние го виждахме да расте бързо, но това не го прави по-лесно“, добави бащата.

По отношение на бъдещето на националния отбор на Франция: „Не трябва да забравяме наследството на хора като Дешан. Ако е Зидан, всички ще бъдем щастливи. Зидан е невероятен човек. Понякога хората, които познаваме само от телевизията, разочароват. Той е точно обратното“, коментира Уилфрид.

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още
 
Тагове:

семейство франция реал мадрид зидан псж монако килиан мбапе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!
Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?

Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?
БФС призна две сериозни грешки в Разград

БФС призна две сериозни грешки в Разград
Оглушителното фиаско на Малинин

Оглушителното фиаско на Малинин

Последни новини

Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?

Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?
Оглушителното фиаско на Малинин

Оглушителното фиаско на Малинин
Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!
Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV