„Синът ми напусна дома на 12 и никога не се върна“

Животът на Килиан Мбапе не е бил лесен. Още като дете той трябваше да взема решения, които щяха да го бележат завинаги.

Баща му, Уилфрид Мбапе, говори този петък пред френското телевизионно предаване C à vous по De France и разкри жертвите, които синът му е направил, за да стане един от най-добрите футболисти в света.

Пътят към върха – в Реал Мадрид и с френския национален отбор – не е бил без цена.

„Искам да подчертая жертвите. Говоря за човешките жертви, когато имаш син, който играе футбол. Видях Килиан да напуска дома си на 12 или 13 години“, сподели Уилфрид.

Снимка: Reuters

„Хората не го осъзнават. Сега, когато виждат готовия продукт, ми казват: "Той стана това", "Той стана онова". Но има толкова много моменти, които сме пропуснали. Толкова много неща, които никога не можем да върнем. В днешно време кой би позволил на детето си да тръгне на 12 и никога да не се върне? Никой. Това беше нашата реалност.

Това е неговият проект, неговата красива история, но истината е, че когато обяснявам това на други родители... те не могат да разберат. Килиан вече играеше за Монако, с шампионите, и ние го виждахме да расте бързо, но това не го прави по-лесно“, добави бащата.

По отношение на бъдещето на националния отбор на Франция: „Не трябва да забравяме наследството на хора като Дешан. Ако е Зидан, всички ще бъдем щастливи. Зидан е невероятен човек. Понякога хората, които познаваме само от телевизията, разочароват. Той е точно обратното“, коментира Уилфрид.