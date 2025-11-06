Синът му печели милиони, а той събира картонени кутии за 8 цента на килограм

Бащата на испанския футболен вундеркинд Ламин Ямал – Мунир Насрауи – предизвика вълна от реакции с откровените си признания. В интервю за испански медии 36-годишният Мунир сподели, че въпреки милионите, които синът му вече печели, той самият продължава да работи като събирач на картон по улиците на каталунската столица.
„Когато се разхождам из Барселона, си спомням времената, когато отчаяно търсех работа в строителството и не намирах. Сега работа има, но младите не искат да работят. Те трябва да бъдат мотивирани да станат и да направят нещо със себе си.
Парите идват, но могат и да изчезнат, ако просто седиш и губиш време“, казва Насрауи.
Той не крие, че е благодарен на звездата на Барселона за финансовата подкрепа, но не желае да разчита изцяло на него. „Много хора ме питат защо не спра да работя. Ами да – живея от сина си, и му благодаря за това. Но не съм безпомощен. Събирам картонени кутии и ги продавам – осем цента за килограм. Не е много, но ме кара да се чувствам жив.“
Насрауи подчертава, че за него трудът е въпрос на достойнство. „Не искам просто да стоя у дома и да чакам. Имам две ръце и здраве – докато мога, ще работя“, заключава той.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK