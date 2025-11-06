Синът му печели милиони, а той събира картонени кутии за 8 цента на килограм

Бащата на испанския футболен вундеркинд Ламин Ямал – Мунир Насрауи – предизвика вълна от реакции с откровените си признания. В интервю за испански медии 36-годишният Мунир сподели, че въпреки милионите, които синът му вече печели, той самият продължава да работи като събирач на картон по улиците на каталунската столица.

"Отчаяно търсех работа в строителството и не намирах"

„Когато се разхождам из Барселона, си спомням времената, когато отчаяно търсех работа в строителството и не намирах. Сега работа има, но младите не искат да работят. Те трябва да бъдат мотивирани да станат и да направят нещо със себе си.

Парите идват, но могат и да изчезнат, ако просто седиш и губиш време“, казва Насрауи.

Той не крие, че е благодарен на звездата на Барселона за финансовата подкрепа, но не желае да разчита изцяло на него. „Много хора ме питат защо не спра да работя. Ами да – живея от сина си, и му благодаря за това. Но не съм безпомощен. Събирам картонени кутии и ги продавам – осем цента за килограм. Не е много, но ме кара да се чувствам жив.“

Насрауи подчертава, че за него трудът е въпрос на достойнство. „Не искам просто да стоя у дома и да чакам. Имам две ръце и здраве – докато мога, ще работя“, заключава той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK