bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Синът му печели милиони, а той събира картонени кутии за 8 цента на килограм
Историята за достойнство, която разтърси Испания
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Синът му печели милиони, а той събира картонени кутии за 8 цента на килограм

Историята за достойнство, която разтърси Испания

Бащата на испанския футболен вундеркинд Ламин Ямал Мунир Насрауи предизвика вълна от реакции с откровените си признания. В интервю за испански медии 36-годишният Мунир сподели, че въпреки милионите, които синът му вече печели, той самият продължава да работи като събирач на картон по улиците на каталунската столица.

"Отчаяно търсех работа в строителството и не намирах"

Когато се разхождам из Барселона, си спомням времената, когато отчаяно търсех работа в строителството и не намирах. Сега работа има, но младите не искат да работят. Те трябва да бъдат мотивирани да станат и да направят нещо със себе си.

Парите идват, но могат и да изчезнат, ако просто седиш и губиш време“, казва Насрауи.

Ямал в шок от Барса: Звездата под пълна забрана

Той не крие, че е благодарен на звездата на Барселона за финансовата подкрепа, но не желае да разчита изцяло на него. Много хора ме питат защо не спра да работя. Ами да живея от сина си, и му благодаря за това. Но не съм безпомощен. Събирам картонени кутии и ги продавам осем цента за килограм. Не е много, но ме кара да се чувствам жив.“

Насрауи подчертава, че за него трудът е въпрос на достойнство. Не искам просто да стоя у дома и да чакам. Имам две ръце и здраве докато мога, ще работя“, заключава той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Тагове:

баща милиони улици строителство работи достойнство зависим ламин ямал събира картон примен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG
Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

"Свраките" летят високо в Европа (ВИДЕО)
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Последни новини

Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!

Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!
Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац

След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац
Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV