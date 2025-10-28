bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ямал в шок от Барса: Звездата под пълна забрана

Тежки мерки

Ямал в шок от Барса: Звездата под пълна забрана
Reuters

Ламин Ямал е в центъра на буря в Барселона. След остро изказване за Реал Мадрид преди Ел Класико, 18-годишният талант получи официална забрана да говори публично за неопределен период. Интервю, което трябваше да даде днес за испанска медия, беше отменено в последния момент.

Причината?

Шокиращите му коментари разгневиха феновете и накараха ръководството на Барса да начертае червена линия. Клубът е решен да върне Ямал към формата от миналия сезон и да изтрие с едно движение скандала от Ел Класико (1:2).

Снимка: HOLA

Освен публичната забрана, звездата на каталунците ще трябва да намали социалните си активности, включително постовете за личния живот и връзката си с певицата Ники Никол.

Барса изисква още индивидуални тренировки и специални грижи за контузията му — включително натурални терапии и фитнес през уикендите. Скандалът избухна преди мача с Реал Мадрид: Ямал нарече "кралете" клуб, който „краде и се оплаква“, и публикува снимка с ядосани фенове на мадридчани.

Къде е Ламин Ямал? Всички го търсят да го бият?

След мача играчите на Реал потърсиха сметка за поведението му, а Ямал предложи да обсъдят въпроса в съблекалнята. Барса и агентът му Жорже Мендеш вече наблюдават всяка стъпка на младока в социалните мрежи, за да предотвратят повторение на подобни скандали. Клубът настоява Ямал да забрави медиите и да се фокусира изцяло върху възстановяването и завръщането си към най-добрата форма.

