Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

До световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада има още половин година, но скандалите започнаха!

Този път са замесени Иран, Египет и... общността в САЩ с нетрадиционна сексуална ориентация. Странна комбинация, нали?

Оказва се обаче, че тези три страни ще имат доста помежду си.

Мачът

Иран и Египет са в една група за Мондиала. Двата тима трябва да играят на 26 юни в Сиатъл.

В същия ден в града ще се проведе гей парад.

Още преди да стане ясно кои са участниците на финалите, организаторите бяха предвидили този мач да бъде свързан с традиционната проява в Сиатъл и да бъде в подкрепа на ЛГБТ общността.

Само че явно не са предвидили, че съдбата може да сблъска две от страните с най-строги закони срещу хората с хомосексуална ориентация.

Позицията

И Иран, и Египет не са съгласни с този развой на събитията.

Футболните федерации на двете страни излязоха с обща позиция, че такъв сценарии е несъвместим с религиозните разбирания в двете страни.

"FIFA е ангажирана с осигуряването на уважителна и гостоприемна среда за всички фенове и за да се запази духът на единство и мир, е необходимо да се избягват дейности, които биха могли да провокират културна и религиозна чувствителност между фенове от двете страни, Египет и Иран, особено след като подобни дейности са културно и религиозно несъвместими с двете страни.", пишат федерациите.

От световната футболна централа обаче са безсилни, тъй като не отговарят за събитията извън стадионите.

