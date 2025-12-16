bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Скандал преди Мондиала: Иран - Египет се играе по време на гей парад

От федерациите на двете страни се противопоставиха на решението

До световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада има още половин година, но скандалите започнаха!

Този път са замесени Иран, Египет и... общността в САЩ с нетрадиционна сексуална ориентация. Странна комбинация, нали?

Оказва се обаче, че тези три страни ще имат доста помежду си. 

Мачът

Иран и Египет са в една група за Мондиала. Двата тима трябва да играят на 26 юни в Сиатъл

В същия ден в града ще се проведе гей парад. 

Още преди да стане ясно кои са участниците на финалите, организаторите бяха предвидили този мач да бъде свързан с традиционната проява в Сиатъл и да бъде в подкрепа на ЛГБТ общността

Само че явно не са предвидили, че съдбата може да сблъска две от страните с най-строги закони срещу хората с хомосексуална ориентация

Позицията

И Иран, и Египет не са съгласни с този развой на събитията. 

Футболните федерации на двете страни излязоха с обща позиция, че такъв сценарии е несъвместим с религиозните разбирания в двете страни. 

"FIFA е ангажирана с осигуряването на уважителна и гостоприемна среда за всички фенове и за да се запази духът на единство и мир, е необходимо да се избягват дейности, които биха могли да провокират културна и религиозна чувствителност между фенове от двете страни, Египет и Иран, особено след като подобни дейности са културно и религиозно несъвместими с двете страни.", пишат федерациите. 

От световната футболна централа обаче са безсилни, тъй като не отговарят за събитията извън стадионите. 

