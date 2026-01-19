След невиждан цирк и безумна дузпа: Сенегал е шампион на Африка

Сенегал спечели Купата на африканските нации за втори път в историята, след като срази с 1:0 домакина Мароко в сюрреалистичен финал. Победното попадение за Садио Мане и компания отбеляза Папе Гей в 94' на продълженията.

Мачът на ст. Мула Абдала в Рабат беше белязан от невиждан цирк. Скандалът започна в 90+8'. Главният съдия Жан-Жак Нгамбо Нгала (ДР Конго), който преди това беше отменил гол за сенегалците, отсъди дузпа за Мароко, преценявайки, че Малик Диуф е фаулирал Браим Диас.

Решението му предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Сенегал. Те наобиколиха рефера и започнаха да го блъскат и да му искат обяснение. Протестът достигна връхната си точка, когато селекционерът Папе Тиау нахлу и призова своите играчи да се прибeрат в съблекалнята. На терена остана само звездата на тима Мане.

It might be the worst penalty of all time…



pic.twitter.com/snzl98Jhjr https://t.co/4lasuTm5EO — Football Away Days (@FBAwayDays) January 18, 2026

Грешникът Диас

Четвърт час по-късно сенегалците се завърнаха, а разконцентрираният Диас изпълни наказателния удар по безумен начин. Слабата му "Паненка" подаде топката право в ръцете на вратаря Едуар Менди.

Стигна се до продължения, в началото на които Папе Гей прати в екстаз гостуващите фенове с далечен шут - 1:0! До края "лъвовете на Теранга" удържаха крехкия аванс и 5 години по-късно купата отново се насочва към Сенегал.

