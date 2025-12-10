Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Арне Слот каза какво трябва да направи Мохамед Салах, за да се завърне в Ливърпул. Египтянинът остана извън състава за гостуването на Интер в Шампионска лига.

Даже след победата с 1:0 в Милано отсъствието на Салах беше основна тема, а мениджърът на мърсисайдци за първи път намекна, че вратата за завръщането на Салах все още е отворена, но само ако нападателят признае грешката си.

Ще има ли примирие?

Миналия уикенд Салах остана на резервната скамейка във Висшата лига и след мача направи доста негативни коментари по адрес на клуба и Слот.

Снимка: gettyimages

"Чувствам се така, сякаш ме хвърлиха под автобуса. Връзката ми с мениджъра приключи. Не знам как се стигна дотук. Направил съм толкова много за този клуб. Не приемам това отношение. Някой явно иска аз да поема цялата вина за проблемите", каза афектираният Салах след равенството с Лийдс (3:3).

Извинение?

"Казвате, че всеки прави грешки в живота, така че първият въпрос е: Смята ли самият играч, че е направил грешка? След това идва друг въпрос - кой трябва да направи първата крачка, той или аз? Това е въпрос, на който трябва да се отговори", заяви Слот след победата в Милано.

По-късно обаче нидерландският специалист се опита да смекчи първоначалния тон с по-умерено изказване: "Не казах кой трябва да направи първия ход. Сега фокусът е върху играчите, които са тук. Ливърпул има богата история с такива случаи".

