Стивън Джерард към Трент: Какво правиш, за бога? (ВИДЕО)

Легендата на Ливърпул нападна десния бек

Стивън Джерард към Трент: Какво правиш, за бога? (ВИДЕО)

Преминаването на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул в Реал Мадрид се превръща в грешка и за трите страни. Десният бек вече пропусна няколко мача заради контузии, а когато е в игра сякаш не може да разгърне потенциала си.

Също така виждаме как в последните мачове Ливърпул изпитва трудности в дясната зона на защитата. Конър Брадли и Джереми Фримпонг не се намират в добра форма и това кара Арне Слот да използва футболисти като Доминик Собослай, Къртис Джоунс и Уатаро Ендо като крайни бранители.

Проблемите на Трент обаче продължават, след като Стивън Джерард нападна сънародника си в подкаста на Рио Фърдинанд. Легендата, бивш капитан и любимец на феновете отправи остри критики към 27-годишния футболист за преминаването му в Реал Мадрид.

Снимка: Reuters

"Никога не бих го направил"

"Никога не бих го направил. Мисля, че той предприе голям риск. Той е много добър футболист, много талантлив, един от най-добрите подавачи, които съм виждал. Той е сравняван с Дейвид Бекъм и Пол Скоулс. Но да напуснеш Ливърпул в най-добрите ти години, предлагайки ти нов договор, това е риск. Той живее с този риск сега.

Ако сваля розовите си очила за Ливърпул, мисля, че всеки футболист ще се обърне, когато Барселона или Реал Мадрид го потърси. Реал Мадрид с Жозе Моуриньо ме потърси. И това ме заинтригува.

Снимка: Facebook

Това не получи толкова внимание и шум, колкото Челси, защото беше прекратено много бързо заради момента и това, което Реал Мадрид искаше от мен.

Затова разбирам Трент, като се поставя в неговите обувки. Неговият най-добър приятел (Джуд Белингам) играе там. Може би иска да се предизвика. Той спечели всичко с Ливърпул. Затова част от мен наистина го разбира.

Но когато сложа розовите очила … Какво, за бога, правиш? Ти си в един от най-добрите отбори в Европа. Ти печелиш трофеи, за  които аз все още мечтая. Ти печелиш европейски трофеи. Ти си един от най-важните играчи. Феновете те обичат. Какво правиш?

Но това е само като съм с розовите очила, защото обичам Ливърпул", сподели легендарният полузащитник.

Припомняме, че Трент бе избран за вицекапитан на мърсисайдци, което беше един от примерите, че Ливърпул се опитва да задържи английския национал. Стивън Джерард също смята, че ако Трент беше останал в отбора от града на Бийтълс, то той щеше да стане легенда.

