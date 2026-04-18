Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига

Ковънтри официално се завърна във Висшата лига след 25-годишно отсъствие. Тимът на Франк Лампард си осигури историческа промоция след драматично 1:1 срещу Блекбърн Роувърс на „Иууд Парк“.

Голямото завръщане стана факт по възможно най-напрегнатия начин – с късен изравнителен гол в 85', когато защитникът Боби Томас се извиси над всички след центриране от фаул и с глава взриви гостуващия сектор.

След последния съдийски сигнал сцените бяха емоционални – феновете на Ковънтри отпразнуваха завръщането си в елита за първи път от 2001 г., а Лампард беше бурно аплодиран.

„Невероятен момент... да върнеш този клуб там, където му е мястото, след 25 години, е нещо специално,“ заяви развълнуваният бивш национал на Англия и звезда на Челски пред Sky Sports.

Ковънтри оглавява таблицата в Чемпиъншип с 86 точки от 43 мача, с 13 точки пред третия Милуол, който вече не може да ги настигне. Ипсуич Таун, Милуол, Саутхемптън и Мидълзбро се борят за второто място, което води до автоматично промоция.