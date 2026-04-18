Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига

25 години по-късно

Супер Франк! Ковънтри се завърна във Висшата лига
Reuters

Ковънтри официално се завърна във Висшата лига след 25-годишно отсъствие. Тимът на Франк Лампард си осигури историческа промоция след драматично 1:1 срещу Блекбърн Роувърс на „Иууд Парк“.

Голямото завръщане стана факт по възможно най-напрегнатия начин – с късен изравнителен гол в 85', когато защитникът Боби Томас се извиси над всички след центриране от фаул и с глава взриви гостуващия сектор.

След последния съдийски сигнал сцените бяха емоционални – феновете на Ковънтри отпразнуваха завръщането си в елита за първи път от 2001 г., а Лампард беше бурно аплодиран.

Снимка: Reuters

„Невероятен момент... да върнеш този клуб там, където му е мястото, след 25 години, е нещо специално,“ заяви развълнуваният бивш национал на Англия и звезда на Челски пред Sky Sports.

Ковънтри оглавява таблицата в Чемпиъншип с 86 точки от 43 мача, с 13 точки пред третия Милуол, който вече не може да ги настигне. Ипсуич Таун, Милуол, Саутхемптън и Мидълзбро се борят за второто място, което води до автоматично промоция.

англия франк лампард фенове промоция ковънтри висша лига блекбърн роувърс иууд парк

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

