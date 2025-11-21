Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Манчестър Сити, одобрен от Пеп Гуардиола, напусна клуба... от скука. Хан-Уилхофт Кинг спря с футбола, за да следва право в Оксфордския университет.
За мнозина този избор може да е шокиращ, но за 19-годишния Кинг е реалност.
"Не знам каква беше причината, може би обстановката. Всъщност често ми е скучно. Когато играеш за младежкия отбор на Сити, очакванията са да преследваш професионална кариера. Не познавам много, които са се отказали на този етап.", споделя бъдещият адвокат.
This is actually a crazy story!— Man City Fever (@mancityfever2) November 20, 2025
Man City Academy player Han Willhoft-King has retired from football at just 19 to pursue a law degree at Oxford University!
He joined Tottenham at just 6 years old, rose through the academy as one of England’s top midfield prospects, and… pic.twitter.com/Ai0znCvWYr
Според медиите на Острова, стотина човека са попитали Кинг един и същи въпрос: "Защо?". Най-лесно за него би било да заговори за риска от контузии. Хан обаче е искрен - проблемът води началото си от престоя му в Тотнъм, който той определя като "тъмен период".
В началото на годината Кинг отхвърля предложение за договор от "шпорите", за да учи в САЩ. След това идва офертата от Сити. "По онова време все още планирах да стана професионален футболист и нямаше как да откажа на Сити", казва Кинг.
"Тренировките с първия отбор обаче се превърнаха в нещо, което осъзнах, че не чакам с нетърпение. Тичахме като луди в продължение на час, гонейки топката. Не беше особено приятно да се опитваш да пресираш Де Бройне, Гюндоган, Фоудън. Не можеш да се доближиш до тях. Нежеланието да се изправиш срещу тях е по-силно от възхищението"
"Щях да получавам много добри пари, но дали щеше да ми е приятно? Не бях сигурен. В най-добрия случай щях да играя 10-15 години на високо ниво, а после?", коментира младокът.
