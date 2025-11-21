bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Талант на Сити напусна клуба... от скука

Пеп Гуардиола го одобри, но той избра друга професия

Талант на Сити напусна клуба... от скука
Daily Mail

Талант на Манчестър Сити, одобрен от Пеп Гуардиола, напусна клуба... от скука. Хан-Уилхофт Кинг спря с футбола, за да следва право в Оксфордския университет.

За мнозина този избор може да е шокиращ, но за 19-годишния Кинг е реалност.

"Не знам каква беше причината, може би обстановката. Всъщност често ми е скучно. Когато играеш за младежкия отбор на Сити, очакванията са да преследваш професионална кариера. Не познавам много, които са се отказали на този етап.", споделя бъдещият адвокат.

Според медиите на Острова, стотина човека са попитали Кинг един и същи въпрос: "Защо?". Най-лесно за него би било да заговори за риска от контузии. Хан обаче е искрен - проблемът води началото си от престоя му в Тотнъм, който той определя като "тъмен период".

В началото на годината Кинг отхвърля предложение за договор от "шпорите", за да учи в САЩ. След това идва офертата от Сити. "По онова време все още планирах да стана професионален футболист и нямаше как да откажа на Сити", казва Кинг.

Снимка: www.premierleague.com

Да гониш топката покрай звездите

"Тренировките с първия отбор обаче се превърнаха в нещо, което осъзнах, че не чакам с нетърпение. Тичахме като луди в продължение на час, гонейки топката. Не беше особено приятно да се опитваш да пресираш Де Бройне, Гюндоган, Фоудън. Не можеш да се доближиш до тях. Нежеланието да се изправиш срещу тях е по-силно от възхищението"

"Щях да получавам много добри пари, но дали щеше да ми е приятно? Не бях сигурен. В най-добрия случай щях да играя 10-15 години на високо ниво, а после?", коментира младокът.

Снимка: Daily Mail

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

манчестър сити талант университет право адвокат напусна пеп гуардиола скука одобрен хан уилхофт кинг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тайната на Мая Стоева, скрита в 13 тома на Джек Лондон

Тайната на Мая Стоева, скрита в 13 тома на Джек Лондон

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

Последни новини

Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда

Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда
Официално: Норвежец пое Лудогорец

Официално: Норвежец пое Лудогорец
Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Надскочиха Кристиано Роналдо (ВИДЕО)
Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV