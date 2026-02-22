Тежка вечер за Меси, налита на съдиите (ВИДЕО)

ФК Лос Анджелис, с френския вратар Юго Лорис и бившия капитан на Тотнъм Хюн-мин Сон в редиците си, разтърси Меси и Интер Маями с 3:0 в първия кръг от новия сезон на американската MLS.

Срещата се игра пред 77 000 зрители, което е втората най-голяма посещаемост на мач в историята на шампионата.

Нерви

Сон направи асистенция за гола на Давид Мартинес в 38-ата минута, а след почивката Денис Буанга и Нейтън Ордаз оформиха крайното 3:0.

Меси се завърна след контузия на ахилесовото сухожилие, но изглеждаше, че му липсва игрови ритъм, което видимо го ядоса.

| BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials’ dressing room.



pic.twitter.com/I85cyMkCd9 — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2026

Първо световният шампион с Аржентина от 2022 г. влезе в пререкания с Райън Портоус от съперника.

Непосредствено след последния съдийски сигнал Меси се отправи видимо разгневен към реферите, недоволен от няколко спорни ситуации през второто полувреме.

Снимка: Reuters

Преди ситуацията да ескалира, Луис Суарес го настигна в тунела и го задържа за ръката, опитвайки се да го успокои. Двамата размениха кратки реплики, след което Меси се насочи към съблекалнята на своя тим.

Реакции

Кадрите предизвикаха лавина от реакции – от подкрепа за капитана до критики към поведението му.

„Знаем, че трябва да забравим този мач много бързо. Ще анализираме грешките и ще работим върху тях“, лаконичен след срещата бе треньорът на тима от Слънчевия щат Хавиер Масчерано.

Бъдеще

Макар договорът на Меси с Интер Маями да е до 2028 г., спекулациите не стихват. В родината му се говори за потенциално завръщане в Нюелс Олд Бойс – клубът, от който започва пътят му към величието.