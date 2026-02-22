Тежка вечер за Меси, налита на съдиите (ВИДЕО)

ФК Лос Анджелис, с френския вратар Юго Лорис и бившия капитан на Тотнъм Хюн-мин Сон в редиците си, разтърси Меси и Интер Маями с 3:0 в първия кръг от новия сезон на американската MLS.
Срещата се игра пред 77 000 зрители, което е втората най-голяма посещаемост на мач в историята на шампионата.
Сон направи асистенция за гола на Давид Мартинес в 38-ата минута, а след почивката Денис Буанга и Нейтън Ордаз оформиха крайното 3:0.
Меси се завърна след контузия на ахилесовото сухожилие, но изглеждаше, че му липсва игрови ритъм, което видимо го ядоса.
Кадри показват как Лионел Меси се опитва да се изправи срещу съдията след края на мача, като Луис Суарес го дърпа назад, за да го спре да влезе в съблекалнята на рефера.
Първо световният шампион с Аржентина от 2022 г. влезе в пререкания с Райън Портоус от съперника.
Непосредствено след последния съдийски сигнал Меси се отправи видимо разгневен към реферите, недоволен от няколко спорни ситуации през второто полувреме.
Преди ситуацията да ескалира, Луис Суарес го настигна в тунела и го задържа за ръката, опитвайки се да го успокои. Двамата размениха кратки реплики, след което Меси се насочи към съблекалнята на своя тим.
Кадрите предизвикаха лавина от реакции – от подкрепа за капитана до критики към поведението му.
„Знаем, че трябва да забравим този мач много бързо. Ще анализираме грешките и ще работим върху тях“, лаконичен след срещата бе треньорът на тима от Слънчевия щат Хавиер Масчерано.
Бъдеще
Макар договорът на Меси с Интер Маями да е до 2028 г., спекулациите не стихват. В родината му се говори за потенциално завръщане в Нюелс Олд Бойс – клубът, от който започва пътят му към величието.