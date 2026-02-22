bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Тежка вечер за Меси, налита на съдиите (ВИДЕО)

Луис Суарес го успокоява в тунела

Тежка вечер за Меси, налита на съдиите (ВИДЕО)
Reuters

ФК Лос Анджелис, с френския вратар Юго Лорис и бившия капитан на Тотнъм Хюн-мин Сон в редиците си, разтърси Меси и Интер Маями с 3:0 в първия кръг от новия сезон на американската MLS.

Срещата се игра пред 77 000 зрители, което е втората най-голяма посещаемост на мач в историята на шампионата.

Нерви

Сон направи асистенция за гола на Давид Мартинес в 38-ата минута, а след почивката Денис Буанга и Нейтън Ордаз оформиха крайното 3:0.

Меси се завърна след контузия на ахилесовото сухожилие, но изглеждаше, че му липсва игрови ритъм, което видимо го ядоса. 

Първо световният шампион с Аржентина от 2022 г. влезе в пререкания с Райън Портоус от съперника.

Непосредствено след последния съдийски сигнал Меси се отправи видимо разгневен към реферите, недоволен от няколко спорни ситуации през второто полувреме.

Снимка: Reuters

Преди ситуацията да ескалира, Луис Суарес го настигна в тунела и го задържа за ръката, опитвайки се да го успокои. Двамата размениха кратки реплики, след което Меси се насочи към съблекалнята на своя тим.

Реакции

Кадрите предизвикаха лавина от реакции – от подкрепа за капитана до критики към поведението му.

 

Меси разочарова. Ето къде и кога смята да се пенсионира!

 

„Знаем, че трябва да забравим този мач много бързо. Ще анализираме грешките и ще работим върху тях“, лаконичен след срещата бе треньорът на тима от Слънчевия щат Хавиер Масчерано.

Бъдеще

Макар договорът на Меси с Интер Маями да е до 2028 г., спекулациите не стихват. В родината му се говори за потенциално завръщане в Нюелс Олд Бойс – клубът, от който започва пътят му към величието.

 

Преди Меси и Шампионската лига: Сега ядат хайвер, а за мен имаше пържола

 

 
Тагове:

сащ лионел меси хавиер масчерано луис суарес загуба рефери Интер Маями ФК Лос Анджелис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)

48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)
Везенков по спешност на преглед, под въпрос е за България (ВИДЕО)

Везенков по спешност на преглед, под въпрос е за България (ВИДЕО)
Дайте му “Пушкаш“!

Дайте му “Пушкаш“!
Кристиано Роналдо отсече: Оставам!

Кристиано Роналдо отсече: Оставам!
„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

Последни новини

Везенков по спешност на преглед, под въпрос е за България (ВИДЕО)

Везенков по спешност на преглед, под въпрос е за България (ВИДЕО)
48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)

48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)
Дайте му “Пушкаш“!

Дайте му “Пушкаш“!
Кристиано Роналдо отсече: Оставам!

Кристиано Роналдо отсече: Оставам!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV