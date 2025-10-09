„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“

„Слагаш си малко гел и вече си на път за САЩ.“ Гласът на Дженаро Гатузо трепери по телефона. Приятелят му, легендата на италианския футбол Фабио Канаваро, отново е в центъра на вниманието – но не като защитник, а като треньор. Узбекистан избра именно него, за да поведе националния си отбор към първото световно първенство в историята си. Решение, което изглежда едновременно смело и опасно.

От "Златната топка" до треньорската скамейка

Канаваро е име, което носи тежест. Световен шампион, капитан, икона. Но зад блясъка на славните му дни стои въпросът: може ли големият играч да бъде и голям треньор?

Откакто окачи бутонките, Фабио премина през различни етапи – Китай, Саудитска Арабия, Италия, Хърватия. Спечели титла с Гуанджоу, опита да съживи Беневенто, спаси Удинезе от изпадане, но нито едно от тези постижения не му осигури статута на елитен селекционер.

И все пак, когато Узбекистан повярва, че именно той може да ги изведе на голямата сцена, футболната общественост замълча.

„Аз съм тук, в окопите“

Докато Канаваро стяга багажа си за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, неговият стар другар Гатузо води битка от съвсем друг вид с родната Италия – квалификационна, нервна, изтощителна.

„Не му писах, а му се обадих. Какво става, по дяволите! Слагаш си парфюм, мажеш се с гел и вече отиваш на световно! А аз съм тук, в окопите!“, избухва Рино.

Репликата му обиколи медиите и се превърна в символ на контраста между лъскавите авантюри и трудната реалност на футбола.

Но Гатузо знае, че зад усмивката на Канаваро стои човек, който търси нещо повече от блясък – шанс за истинско доказване.

„Това не е просто назначение, това е хазартен залог“, коментираха местни експерти. А залогът е висок – дебютно участие на Мондиал, очакванията на нацията и гордостта на регион, който мечтае да бъде чут.

Ще успее ли Канаваро? Никой не знае. Но едно е сигурно – на световното първенство в САЩ ще има един италианец, който няма да бъде просто гост. Той ще бъде на фронтовата линия. И този път гелът няма да го спаси, ако не намери път към сърцата на своите нови войници.

И може би, някъде в нощта, Гатузо ще му изпрати още едно съобщение: „Фабио, сега си ти в окопите. Пази се...“

