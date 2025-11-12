"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?

Карл Старфелт е футболен защитник на 30 години, в разцвета на силите и кариерата си, оценен високо и за доста пари!

През 2023 г. шведът премина от Селтик в Селта Виго за сумата от 5 млн. евро.

След два сезона, в които той се наложи в титулярния състав и дори вдигна цената си, нещо се случи! Нещо, което ужасно много повлия на формата на Старфелт и дори го изкара от състава на испанския тим.

Това нещо се оказа... мухълът. Или както го наричат често - тихият убиец.

Постоянно болен

От началото на сезона футболистът се оплаквал от тежка умора, постоянно неразположение и невъзможност да тренира пълноценно. Симптомите му наподобявали тези на грип.

Лекарският екип на Селта Виго пусна какви ли не изследвания, проведе какви ли не тестове и в крайна сметка не установи защо Старфелт се чувства толкова зле.

Снимка: Getty Images

Тогава от клуба прибегнаха до по-общирно "разследване" на случая.

Когато влязоха в дома на шведа, там завариха... мухъл!

Celta Vigo player Carl Starfelt was sidelined for about 2 months due to persistent sickness that doctors struggled to pinpoint.



The club launched investigations into his condition, looking for an answer.



Severe mold was discovered in his house. The… pic.twitter.com/ziK9cqd7pK — The Touchline | (@TouchlineX) November 9, 2025

Всичко беше ясно! Защитникът бързо беше преместен в друго жилище, а след подобряване на състоянието му, той се завърна и към футбола.

Как влияе мухълът?

Зеленикавото покритие, което се появява на влажни места, всъщност е вид гъба.

Само че вдишването му и досега, особено за по-дълго време, може да има тежки последствия. Излагането на мухъл води болки в мускулите, кашлица, обостряне на заболявания на дихателните пътища, обриви, хрема, умора, проблеми с концентрацията и още неразположения.

Снимка: Getty Images

Именно това е чувствал Старфелт.

Мухълът обикновено се появява на тъмни и влажни места в жилището - зад мебели, на тавани в банята, на външни стени, около прозорците.

Борбата с него трябва да става внимателно и с подходящи препарати.

