bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?

Най-накрая разкриха причината за мистериозната болест на Карл Старфелт

"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?
Getty Images

Карл Старфелт е футболен защитник на 30 години, в разцвета на силите и кариерата си, оценен високо и за доста пари! 

През 2023 г. шведът премина от Селтик в Селта Виго за сумата от 5 млн. евро

След два сезона, в които той се наложи в титулярния състав и дори вдигна цената си, нещо се случи! Нещо, което ужасно много повлия на формата на Старфелт и дори го изкара от състава на испанския тим. 

Това нещо се оказа... мухълът. Или както го наричат често - тихият убиец.

Постоянно болен

От началото на сезона футболистът се оплаквал от тежка умора, постоянно неразположение и невъзможност да тренира пълноценно. Симптомите му наподобявали тези на грип.

Лекарският екип на Селта Виго пусна какви ли не изследвания, проведе какви ли не тестове и в крайна сметка не установи защо Старфелт се чувства толкова зле. 

Снимка: Getty Images

Тогава от клуба прибегнаха до по-общирно "разследване" на случая

Когато влязоха в дома на шведа, там завариха... мухъл

Всичко беше ясно! Защитникът бързо беше преместен в друго жилище, а след подобряване на състоянието му, той се завърна и към футбола. 

Как влияе мухълът?

Зеленикавото покритие, което се появява на влажни места, всъщност е вид гъба. 

Само че вдишването му и досега, особено за по-дълго време, може да има тежки последствия. Излагането на мухъл води болки в мускулите, кашлица, обостряне на заболявания на дихателните пътища, обриви, хрема, умора, проблеми с концентрацията и още неразположения. 

Снимка: Getty Images

Именно това е чувствал Старфелт. 

Мухълът обикновено се появява на тъмни и влажни места в жилището - зад мебели, на тавани в банята, на външни стени, около прозорците. 

Борбата с него трябва да става внимателно и с подходящи препарати. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

болен здрав мухъл плесен Селта Виго Карл Старфелт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)
Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)
Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)
Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!

Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!
Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец

Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец

Последни новини

Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!

Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!
Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)
Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV