"Тихият убиец": Защо елитен защитник е здрав, а се чувства болен?

Карл Старфелт е футболен защитник на 30 години, в разцвета на силите и кариерата си, оценен високо и за доста пари!
През 2023 г. шведът премина от Селтик в Селта Виго за сумата от 5 млн. евро.
След два сезона, в които той се наложи в титулярния състав и дори вдигна цената си, нещо се случи! Нещо, което ужасно много повлия на формата на Старфелт и дори го изкара от състава на испанския тим.
Това нещо се оказа... мухълът. Или както го наричат често - тихият убиец.
От началото на сезона футболистът се оплаквал от тежка умора, постоянно неразположение и невъзможност да тренира пълноценно. Симптомите му наподобявали тези на грип.
Лекарският екип на Селта Виго пусна какви ли не изследвания, проведе какви ли не тестове и в крайна сметка не установи защо Старфелт се чувства толкова зле.
Тогава от клуба прибегнаха до по-общирно "разследване" на случая.
Когато влязоха в дома на шведа, там завариха... мухъл!
Celta Vigo player Carl Starfelt was sidelined for about 2 months due to persistent sickness that doctors struggled to pinpoint.— The Touchline | (@TouchlineX) November 9, 2025
The club launched investigations into his condition, looking for an answer.
Severe mold was discovered in his house. The… pic.twitter.com/ziK9cqd7pK
Всичко беше ясно! Защитникът бързо беше преместен в друго жилище, а след подобряване на състоянието му, той се завърна и към футбола.
Зеленикавото покритие, което се появява на влажни места, всъщност е вид гъба.
Само че вдишването му и досега, особено за по-дълго време, може да има тежки последствия. Излагането на мухъл води болки в мускулите, кашлица, обостряне на заболявания на дихателните пътища, обриви, хрема, умора, проблеми с концентрацията и още неразположения.
Именно това е чувствал Старфелт.
Мухълът обикновено се появява на тъмни и влажни места в жилището - зад мебели, на тавани в банята, на външни стени, около прозорците.
Борбата с него трябва да става внимателно и с подходящи препарати.
