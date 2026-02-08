„Харесва нощните партита, винаги закъснява, постоянно е на телефона“

Асът на Барселона Рафиня гостува в предаването „Гост и половина“ в YouTube канала „Sofascor“, където говори в интересен формат за играчите и треньорите, с които е работил през цялата си кариера.

Думите на Рафиня привлякоха особено внимание, когато беше споменат Ламин Ямал, особено след като младият каталунски ас напоследък е обект на критики заради предполагаемите си навици извън футбола.

Снимка: Reuters

„Той е постоянно на телефона, най-големият купонджия, винаги му се спи, винаги закъснява, обсебен е от косата си.

Като се има предвид възрастта му, той винаги е на телефона, което е нормално. Днешното поколение е винаги на телефона. TikTok, Instagram, WhatsApp, музика, постоянно пише съобщения, със слушалки в ушите“, каза Рафиня.

Подобни навици едва ли се считат за идеални за професионален спортист, а Рафиня допълнително обясни как това се отразява на рутината на Ямал през целия ден. „Винаги е сънен сутрин, защото мисля, че си ляга късно. Не защото винаги купонясва, а защото прекарва толкова много време на телефона, затова си ляга късно. Не е мрачен, но е тих, не говори много през първия час.“

