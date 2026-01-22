Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33

Дъщерята е на 21. Бащата - на 33. Невъзможна история, която се оказа напълно реална. Да, прочетохте правилно. И не — не сте сбъркали сметката.
Едуин Кардона е на 33 години. Дъщеря му Ана – на 21. Разликата между тях е… 12 години.
История, която звучи като градска легенда, но в Колумбия я разказват като факт.
Кардона е познато име във футбола: полузащитник на Атлетико Насионал, с 45 мача за националния отбор на Колумбия, има бронзови медали от Копа Америка, титли в Колумбия и в Аржентина с Бока Хуниорс.
Но това не е история за футбол
Колумбийските медии твърдят, че Едуин е станал баща едва на 11 години. Майката на първото му дете – Каролина – тогава е била на 14.
Ана, най-голямата му дъщеря, днес е инфлуенсър с близо 60 000 последователи. Пътува, води блог за красота и не крие възрастта си – „21“, изписано гордо в профила ѝ.
Кардона редовно я поздравява за празниците и я споменава в социалните мрежи. Слуховете стават толкова шумни, че Ана решава да говори сама.
На 17 години тя публикува видео, в което казва ясно: „Не съм осиновена. Майка ми ме е родила на 14. И да — Едуин е моят баща.“
По-късно пред Metro добавя: „Всичко е възможно в живота.“
Най-изненадващото? Родителите все още са заедно. Имат още две деца – дъщеря на 14 и син на 11. Тук математиката вече изглежда по-лесна...
В една от публикациите си Ана пише:
„Благодаря на родителите си за ценностите и принципите, които ми дадоха, и че ме отгледаха така, че да бъда жената, която съм днес.“
Животът на Кардона започва трудно. Семейството му не е можело да си позволи наем — всички спели в едно легло. Преди големия футбол той е бил зидар, таксиметров шофьор и продавач на плодове.
Днес той издържа родителите си, купува им по-голям дом и се грижи с гордост за децата си.
