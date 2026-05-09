bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Това не е първият инцидент за Феде Валверде

Кои са "къртиците" на "Бернабеу"?

Това не е първият инцидент за Феде Валверде

Физическият сблъсък между Феде Валверде и Аурелиен Чуамени продължава да е основна тема в Испания.

Подобни ситуации между основни играчи на Реал са рядкост, а според наблюдатели подобно ескалиране на напрежение в съблекалнята не е било помнено от години.

Животът е рай в този клуб, играчите са заобиколени от лукс във всеки смисъл, печелят страхотни пари, а когато резултатите са на нивото на очакванията, тогава е магия.

Роберто Карлош в София: Стоичков беше един от моите идоли (ВИДЕО)

Когато обаче има затъмнения като този и миналия сезон, тогава Реал се разпада на всички нива. Никой не можеше да предвиди, че Лос бланкос ще се пропукат така...

Конфликтът е започнал с подозрения, че Чуамени е изнесъл информация за вътрешни проблеми към медиите, което е предизвикало реакцията на уругваеца.

Началото

Още в първия ден ситуацията е изглеждала овладяна, но напрежението се е върнало на следващата тренировка. Опитите за помирение, включително инициатива от треньорския щаб, не са били приети от Валверде. В хода на тренировката двамата са влизали в остри сблъсъци, с взаимни провокации и напрежение, което постепенно ескалира.

По-късно конфликтът се пренася и в съблекалнята, където спорът отново се изостря. След нова вербална конфронтация се стига до физически контакт, при който Чуамени реагира бурно, а в последвалото стълкновение Валверде получава нараняване на главата след падане. Налага се медицинска намеса и шевове, като се очаква той да отсъства около 10 до 14 дни.

Снимка: БГНЕС

В същото време в клуба се засилват спекулациите за изтичане на информация от съблекалнята. Освен Чуамени, в някои медийни версии се споменават и имената на Дани Себайос и Винисиус като възможни източник на вътрешни разкрития, което допълнително усложнява обстановката.

Съблекалня

Случаят се вписва в поредица от напрежения в Реал Мадрид през сезона – конфликти с треньори, разделения и липса на стабилност в съблекалнята.

Инцидентът с Валверде не е изолиран. Преди време той отново бе замесен в сериозен конфликт след мач с Виляреал, когато се стигна до физическа саморазправа с Алекс Баена извън стадиона. Тогава Валверде показа, че не се „охлажда“ много бързо, така че след мача (загубен с 2:3), когато гостите се отправяха към автобуса, на паркинга под „Бернабеу“, той все още търсеше своята „справедливост“.

Вместо да се прибере, той изчака Баена да се появи и когато го видя, хукна през паркинга, за да го настигне. Охранители и други играчи се намесиха веднага, така че всичко някак си се успокои, но Баена реши да съди Валверде. Уругваецът се оправда, че испанският играч е обидил жена му, която е имала големи проблеми по време на бременността си и е имало риск детето да не оцелее.

Снимка: Reuters

Въпреки това Валверде остава ключова фигура за Реал Мадрид – с висок статут в отбора, значителен принос в последните сезони и важна роля в спечелването на трофеи - в 371 мача уругваецът има 41 гола за "белия балет", заедно с 44 асистенции, допринасяйки за спечелването на 14 трофея.

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

В допълнение към всичко това, той има голям авторитет сред феновете, които обожават неговата борбеност и мощ. Вероятно затова повечето съобщения в социалните мрежи са в полза на Феде. Особено след като Аурелиен Чуамени, който е член на Реал от 2022 г. (купен от Монако за 80 милиона евро), доскоро беше обект на критики заради неубедителни игри.

Французинът обаче вдигна нивото и през последната година и половина се превърна в един от ключовите играчи в халфовата линия. Тези, които не са благосклонни към него, а такива в мадридската среда има много, иронично ще добавят, че откакто Чуамени стана „основен“, Реал остана без трофей...

Реал глоби с милион побойниците Валверде и Чуамени
Тагове:

болница франция бой реал мадрид флорентино перес къртици винисиус дани себайос Чуамени феде валверде

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата
Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)

Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)
Мъри Стоилов отхвърлил оферта от участник на Мондиал 2026

Мъри Стоилов отхвърлил оферта от участник на Мондиал 2026
Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Последни новини

Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)

Напрежение още преди първия сигнал: Какво се случи на мача Корея - КНДР? (ВИДЕО)
Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа
Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата

Везенков срещу шампиона на полуфинал в Евролигата
Мъри Стоилов отхвърлил оферта от участник на Мондиал 2026

Мъри Стоилов отхвърлил оферта от участник на Мондиал 2026
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV