Това не е първият инцидент за Феде Валверде

Физическият сблъсък между Феде Валверде и Аурелиен Чуамени продължава да е основна тема в Испания.

Подобни ситуации между основни играчи на Реал са рядкост, а според наблюдатели подобно ескалиране на напрежение в съблекалнята не е било помнено от години.

Животът е рай в този клуб, играчите са заобиколени от лукс във всеки смисъл, печелят страхотни пари, а когато резултатите са на нивото на очакванията, тогава е магия.

Когато обаче има затъмнения като този и миналия сезон, тогава Реал се разпада на всички нива. Никой не можеше да предвиди, че Лос бланкос ще се пропукат така...

Конфликтът е започнал с подозрения, че Чуамени е изнесъл информация за вътрешни проблеми към медиите, което е предизвикало реакцията на уругваеца.

Началото

Още в първия ден ситуацията е изглеждала овладяна, но напрежението се е върнало на следващата тренировка. Опитите за помирение, включително инициатива от треньорския щаб, не са били приети от Валверде. В хода на тренировката двамата са влизали в остри сблъсъци, с взаимни провокации и напрежение, което постепенно ескалира.

По-късно конфликтът се пренася и в съблекалнята, където спорът отново се изостря. След нова вербална конфронтация се стига до физически контакт, при който Чуамени реагира бурно, а в последвалото стълкновение Валверде получава нараняване на главата след падане. Налага се медицинска намеса и шевове, като се очаква той да отсъства около 10 до 14 дни.

В същото време в клуба се засилват спекулациите за изтичане на информация от съблекалнята. Освен Чуамени, в някои медийни версии се споменават и имената на Дани Себайос и Винисиус като възможни източник на вътрешни разкрития, което допълнително усложнява обстановката.

Съблекалня

Случаят се вписва в поредица от напрежения в Реал Мадрид през сезона – конфликти с треньори, разделения и липса на стабилност в съблекалнята.

Инцидентът с Валверде не е изолиран. Преди време той отново бе замесен в сериозен конфликт след мач с Виляреал, когато се стигна до физическа саморазправа с Алекс Баена извън стадиона. Тогава Валверде показа, че не се „охлажда“ много бързо, така че след мача (загубен с 2:3), когато гостите се отправяха към автобуса, на паркинга под „Бернабеу“, той все още търсеше своята „справедливост“.

Вместо да се прибере, той изчака Баена да се появи и когато го видя, хукна през паркинга, за да го настигне. Охранители и други играчи се намесиха веднага, така че всичко някак си се успокои, но Баена реши да съди Валверде. Уругваецът се оправда, че испанският играч е обидил жена му, която е имала големи проблеми по време на бременността си и е имало риск детето да не оцелее.

Въпреки това Валверде остава ключова фигура за Реал Мадрид – с висок статут в отбора, значителен принос в последните сезони и важна роля в спечелването на трофеи - в 371 мача уругваецът има 41 гола за "белия балет", заедно с 44 асистенции, допринасяйки за спечелването на 14 трофея.

В допълнение към всичко това, той има голям авторитет сред феновете, които обожават неговата борбеност и мощ. Вероятно затова повечето съобщения в социалните мрежи са в полза на Феде. Особено след като Аурелиен Чуамени, който е член на Реал от 2022 г. (купен от Монако за 80 милиона евро), доскоро беше обект на критики заради неубедителни игри.

Французинът обаче вдигна нивото и през последната година и половина се превърна в един от ключовите играчи в халфовата линия. Тези, които не са благосклонни към него, а такива в мадридската среда има много, иронично ще добавят, че откакто Чуамени стана „основен“, Реал остана без трофей...