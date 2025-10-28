bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка

Кристиан Киву отмени пресконференция, клубът затвори базата за фенове и медии

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка

Фатален пътен инцидент с участието на футболист на Интер отне живота на мъж в инвалидна количка. Катастрофата е станала около 9:30 ч. във вторник само на няколко километра от тренировъчната база на клуба в провинция Комо.

81-годишната жертва е загубила контрол върху електрическата си инвалидна количка и тя внезапно изскочила на пътя. Резервният вратар на Интер Хосеп Мартинес не е успял да предотврати удара със своя автомобил.

27-годишният футболист веднага спрял и опитал да окаже първа помощ. Въпреки бързата намеса на лекарския екип и пристигналия от Комо медицински хеликоптер, възрастният мъж издъхнал вследствие на получените травми.

Невредим, но в шок

Мартинес е невредим, но в състояние на тежък шок и е консултиран от психолозите на клуба. Местната полиция започна разследване, за да установи точните обстоятелства около инцидента. Движението в района е останало блокирано в продължение на няколко часа.

Пиян и дрогиран пребил родителите си – сега призна: Аз съм алкохолик!

Източници от Интер потвърдиха, че Хосеп Мартинес е получил разрешение да отсъства от следващите тренировки. В знак на уважение към жертвата, треньорът Кристиан Киву реши да отмени пресконференцията, насрочена за вторник следобед преди мача с Фиорентина. Базата пък беше затворена за медии и фенове.

"Интер Милано изказва съболезнования на семейството на жертвата и изразява пълната си подкрепа за Хосеп Мартинес, който се намира в изключително труден момент", се посочва в кратко изявление на клуба.

 

