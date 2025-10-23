bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пиян и дрогиран пребил родителите си – сега призна: Аз съм алкохолик!

Шокираща изповед на бившата звезда на Интер и колумбийския национален отбор. Фреди Гуарин, дълги години считан за един от най-талантливите полузащитници в Южна Америка, разкри най-тъмните страни от живота си – зависимостта, падението и борбата за ново начало.

„Аз съм алкохолик. Осъзнавам го. И съм възстановяващ се наркоман“, призна 37-годишният футболист в откровено интервю за списание Semana. „Дойде момент, в който не можех повече да продължа така. Трябваше да потърся помощ.“

Някога обожаван от феновете на Интер Милано, Порто и Бока Хуниорс, Гуарин премина през върхове, за които мечтае всеки млад футболист. 57 мача за Колумбия, четири гола и незабравими моменти на големите сцени – това беше Фреди в славните му години.

Но след блясъка дойде бездната. През последните години името му се появяваше не в спортните хроники, а в полицейските доклади. Инцидентът, при който нападна родителите си в пияно състояние, шокира Колумбия и целия футболен свят.

"Посветих повече от две десетилетия на футбола. Това беше всичко, което знаех. Не се подготвих за живота след края на кариерата си – и тогава направих грешки, тежки грешки“, призна Гуарин с болка. Днес той се опитва да започне отначало – далеч от терена, но по-близо до самия себе си.

