Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

На 9 октомври 2025 г. футболният свят в Аржентина и Южна Америка потъна в траур. Мигел Анхел Русо, легендарният треньор на Бока Хуниорс и един от най-уважаваните стратези на континента, почина на 69-годишна възраст след тежка и продължителна битка с рака.

Русо оставя след себе си изключителна кариера, посветена на футбола – първо като играч, а след това като треньор. Той спечели седем големи трофея, сред които най-запомнящата се Копа Либертадорес през 2007 г., последната титла на Бока в този турнир до днес.

Освен Бока Хуниорс, Русо води и отборите на Ланус, Естудиантес и Росарио Сентрал, оставяйки незаличима следа в аржентинския футбол.

Траур в Аржентина! 18-годишен футболист почина след операция на коляното

През юни тази година Русо се завърна на пейката на Бока за трети път, воден от желанието да отведе отбора до Световното клубно първенство. Активен и отдаден до септември, той бе принуден да се оттегли поради влошено здравословно състояние.

Последната победа на отбора с 5:0 над Нюелс беше постигната под ръководството на неговия асистент Клаудио Убеда. След мача Убеда сподели: „Много го обичахме и му пожелавахме всичко най-добро.“

Футболът загуби един истински майстор – треньор, който вдъхновяваше не само с тактика, но и със страст, дисциплина и любов към играта.

