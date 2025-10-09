Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Спечели Копа Либертадорес през 2007 г. - последната титла на Хуниорс до днес

На 9 октомври 2025 г. футболният свят в Аржентина и Южна Америка потъна в траур. Мигел Анхел Русо, легендарният треньор на Бока Хуниорс и един от най-уважаваните стратези на континента, почина на 69-годишна възраст след тежка и продължителна битка с рака.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Русо оставя след себе си изключителна кариера, посветена на футбола – първо като играч, а след това като треньор. Той спечели седем големи трофея, сред които най-запомнящата се Копа Либертадорес през 2007 г., последната титла на Бока в този турнир до днес.

Освен Бока Хуниорс, Русо води и отборите на Ланус, Естудиантес и Росарио Сентрал, оставяйки незаличима следа в аржентинския футбол.

През юни тази година Русо се завърна на пейката на Бока за трети път, воден от желанието да отведе отбора до Световното клубно първенство. Активен и отдаден до септември, той бе принуден да се оттегли поради влошено здравословно състояние.

Последната победа на отбора с 5:0 над Нюелс беше постигната под ръководството на неговия асистент Клаудио Убеда. След мача Убеда сподели: „Много го обичахме и му пожелавахме всичко най-добро.“

Футболът загуби един истински майстор – треньор, който вдъхновяваше не само с тактика, но и със страст, дисциплина и любов към играта.

