bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Три пъти мъртъв, три пъти жив

Лекари превърнаха живота на Иван Класнич в ад

Три пъти мъртъв, три пъти жив

През 2005 г. Иван Класнич бе звезда на Вердер Бремен и любимец на хиляди. Днес той се бори със съдбата на ръба между живота и смъртта. „Кой знае колко дълго ще живея…“, казва той, и в тези думи няма отчаяние, а тиха сила.

Когато мечтите свършат в болнична стая

Някога светът го аплодираше. Днес той аплодира живота. Класнич, спряган за футболист на ЦСКА през 2003 г., плени сърцата на феновете по цял свят. Но три пъти животът му бе поставен на карта – три операции, три трансплантации. Той ги преживя. Той възкръсна.

„Никой не може да си представи какво е да не знаеш дали бъбрекът ти още работи.“

Историята започва през 2005 г., когато е на върха на футболната си кариера. Тогава звезда. Днес — пациент. Между двете: борба. След рутинен преглед идва шокиращата диагноза – бъбречна недостатъчност.

„Трудно е да се играе без лекарства на най-високо ниво. Ако знаех, че имам проблем, никога нямаше да ги взема“, споделя той пред ARD.

Любов и органи

Първият бъбрек му дава майка му, но тялото го отхвърля. Вторият – от баща му – работи девет години и половина. Третият – от непозната жена, две години по-голяма от него – му дава нов шанс да диша, да се усмихва, да бъде баща. „Всеки ден благодаря на нея. Тя почина, но част от нея живее в мен.“

Предаден

Болестта на Класнич можеше да бъде предотвратена. Лекарите в клуба му дават медикаменти, които увреждат бъбреците му. След години борба съдът осъжда Вердер Бремен да му изплати четири милиона евро.

Недоволни след напускането на Модрич, фенове се нахвърлиха върху Мбапе:

„Никакви пари не могат да възстановят здравето. Никакви пари не могат да ти върнат времето, което си прекарал в болничното легло.“

Финал, който се играе всеки ден

Днес Иван живее по-тихо. Не тича, но се движи. Не се състезава, но побеждава всеки ден – страха и болката. „Животът ми е като мач без продължения. Всеки ден е финал. И аз играя, докато имам сили.“ Усмихва се. Не защото няма болка, а защото има смисъл.

„Докога ще живея?“ – пита той. Отговорът е прост и величествен: „Докато има любов, която ме поддържа жив!“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха

 

Тагове:

България пари семейство цска баща майка Хърватия вердер бремен операции донори бъбреци кариера иван класнич съде починала непозната жена

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър

Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър
България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

Последни новини

Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“

„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“
На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)

На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)
Турция загуби титуляр, сменя го герой от Лига Европа (ВИДЕО)

Турция загуби титуляр, сменя го герой от Лига Европа (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV