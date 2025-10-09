Три пъти мъртъв, три пъти жив

През 2005 г. Иван Класнич бе звезда на Вердер Бремен и любимец на хиляди. Днес той се бори със съдбата на ръба между живота и смъртта. „Кой знае колко дълго ще живея…“, казва той, и в тези думи няма отчаяние, а тиха сила.

Когато мечтите свършат в болнична стая

Някога светът го аплодираше. Днес той аплодира живота. Класнич, спряган за футболист на ЦСКА през 2003 г., плени сърцата на феновете по цял свят. Но три пъти животът му бе поставен на карта – три операции, три трансплантации. Той ги преживя. Той възкръсна.

„Никой не може да си представи какво е да не знаеш дали бъбрекът ти още работи.“

Историята започва през 2005 г., когато е на върха на футболната си кариера. Тогава звезда. Днес — пациент. Между двете: борба. След рутинен преглед идва шокиращата диагноза – бъбречна недостатъчност.

„Трудно е да се играе без лекарства на най-високо ниво. Ако знаех, че имам проблем, никога нямаше да ги взема“, споделя той пред ARD.

Любов и органи

Първият бъбрек му дава майка му, но тялото го отхвърля. Вторият – от баща му – работи девет години и половина. Третият – от непозната жена, две години по-голяма от него – му дава нов шанс да диша, да се усмихва, да бъде баща. „Всеки ден благодаря на нея. Тя почина, но част от нея живее в мен.“

Предаден

Болестта на Класнич можеше да бъде предотвратена. Лекарите в клуба му дават медикаменти, които увреждат бъбреците му. След години борба съдът осъжда Вердер Бремен да му изплати четири милиона евро.

„Никакви пари не могат да възстановят здравето. Никакви пари не могат да ти върнат времето, което си прекарал в болничното легло.“

Финал, който се играе всеки ден

Днес Иван живее по-тихо. Не тича, но се движи. Не се състезава, но побеждава всеки ден – страха и болката. „Животът ми е като мач без продължения. Всеки ден е финал. И аз играя, докато имам сили.“ Усмихва се. Не защото няма болка, а защото има смисъл.

„Докога ще живея?“ – пита той. Отговорът е прост и величествен: „Докато има любов, която ме поддържа жив!“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK