Ужас по време на игра! Треньор е в болница след опит да се съблече! (ВИДЕО)

Егемен Коркмаз се подхлъзна по време на мача на Турция с Хърватия

Ужасяващ случай по време на мача между Хърватия и Турция от квалификациите за европейското първенство по футбол до 21 години! 

Селекционерът на южните ни съседи Егемен Коркмаз бе приет по спешност в болница, а мачът бе прекъснат за половин час.

Специалистът е с комоцио, което получи в опит... да съблече връхната си дреха. 

Случката

В средата на първото полувреме в Осиек Турция остана с човек по-малко заради втори жълт картон на Демир Тикназ. 

Коркмаз реагира бурно и в гнева си и в опит да свали палтото си, се подхлъзна, падна и си удари главата. От щаба веднага реагираха. 

Оказва се, че треньорът е загубил съзнание при удара и се наложи медиците веднага да реагират. Той бе качен в линейката и откаран в близката болница, където бе установено, че е със сътресение. 

Нещастната случка изплаши доста и футболистите. Реферът нареди те да се приберат в съблекалнята, като прекъсването трая около половин час. 

Състоянието

Добрата новина е, че 43-годишният Коркмаз не е с опасност за живота. Състоянието му обаче все още не позволява той да бъде транспортиран до родината си.

Още на стадиона турският специалист е бил върнат в съзнание, а за него са се погрижили специалистите и от двата щаба. 

От турската федерация му пожелаха бързо възстановяване. 

Коркмаз игра за турските грандове Фенербахче, Бешикташ, Истанбул Башакшехир. Той има и 9 мача за националния отбор на Турция

Преди да стане селекционер на тима на родината си до 21 години, той беше помощник в Трабзонспор. 

удар турция Хърватия глава селекционер егемен коркмаз

