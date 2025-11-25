В Англия наемат хора, за да не са тъжни футболните съпруги

Никога не подценявайте футболните съпруги! В това правило сме се убедили през годините.

Дамите до големите звезди на терена могат да бъдат в основата на най-добрите, но и на най-лошите им представяния. Красавиците имат способността дори да дирижират... трансфери. И именно това притеснява футболните клубове в Англия.

Във Висшата лига вече съществуват екипи, които може да наемеш, за да удовлетворяват желанията на половинките на футболистите, така че те да не помислят да си тръгнат от Острова, въпреки че голяма част от тях мразят времето и храната там.

Проблемите

Според Уго Шектер, който помага на самите играчи да се приспособят към условията в Англия, често дамите преживяват много трудно прехода към английското ежедневие.

Това е причината те постоянно да повтарят на мъжете си, че трябва да си намерят отбор в друга държава.

Снимка: Getty Images

"Започването на живот в нова страна може да бъде трудно. Приемаме го за голям проблем. Футболистите са щастливи тук, а половинките им не са. Това води до решение за напускане или до постоянни разговори за такава стъпка, което си е катастрофа за клубовете", категоричен е той.

Но какво точно не харесват съпругите?

Госпожа Ди Мария

Най-откровеният отговор може би дава Хорхелина Кардосо - съпругата на Анхел ди Мария. В момента той е част от Росарио Централ, но в периода 2014-2015 игра за Манчестър Юнайтед.

"Изобщо не ми хареса там. Всички хора са толкова бели, спретнати, странни... Разхождат се наоколо и не знаеш дали няма да те убият. Храната е отвратителна, жените им са като порцеланови кукли!

Снимка: Getty Images

Винаги казвах на Анхел, че вината да сме в Манчестър е негова! Казвах му, че не издържам да е 2:00 часа на обяд, а да е тъмно! Той повтаряше да не се тревожа, че ще се справим", разказа тя през 2022 г.

Е, явно не са могли да намерят консенсус, тъй като само след 12 месеца аржентинецът напусна Манчестър и премина в Пари Сен Жермен, където игра 7 години!

Госпожа Гюндоган

На същото мнение е Сара - съпругата на германския национал Илкай Гюндоган.

"В Манчестър няма истински италиански ресторант! Няма добро суши, няма прясна храна! Всичко е замразено и отвратително!", оплака се тя.

Снимка: Getty Images

Гюндоган обаче издържа в Манчестър Сити от 2016 до 2023 г., а след кратък престой в Барселона се върна за още една година.

В момента той играе за Галатасарай.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK