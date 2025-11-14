В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

Още преди 10 години у нас се вълнувахме от любовния четириъгълник, свързал футболните ни асове от близкото минало Валери Божинов и Николай Михайлов.
Днес и двамата са щастливи и продължават да се разбират, но на другия край на света - в Бразилия, очевидно имат... последователи.
Става въпрос за Едер Милитао от Реал Мадрид и Лео Перейра от Фламенго.
През лятото футболистът на гранда от Мадрид официално стана съпруг на Таина Кастро.
Двойката е заедно от 2024 г., когато красавицата изостави Лео Перейра.
До тук всичко изглежда като съвсем обикновена история, нали?
Само че Перейра замени Таина с... бившата на Милитао - Каролина Лима. Двамата продължават да са заедно.
А на нас това много ни напомня за онези отношения Божинов - Николета Лозанова - Михайлов - Алисия.
Ситуацията в Бразилия става още по-объркана за... децата.
Лима и Милитао имат дъщеря. Перейра и Кастро имат две деца.
И трите бяха на сватбата на аса на Реал Мадрид - всички те вече са братя и сестри по странна линия и със сигурност ще им е доста трудно да си изработят родословно дърво, ако им се наложи!
Дали ще видим и втора сватба между Перейра и Лима? Времето ще покаже!
Що се отнася до отношенията в този любовен четириъгълник, добре е страните в него да вземат пример от българския такъв!
Въпреки драмата в миналото Николай Михайлов и Валери Божинов продължават да са в отлични отношения!
