В Бразилия копираха Валери Божинов и Ники Михайлов

Още преди 10 години у нас се вълнувахме от любовния четириъгълник, свързал футболните ни асове от близкото минало Валери Божинов и Николай Михайлов.

Днес и двамата са щастливи и продължават да се разбират, но на другия край на света - в Бразилия, очевидно имат... последователи.

Става въпрос за Едер Милитао от Реал Мадрид и Лео Перейра от Фламенго.

Сватбата

През лятото футболистът на гранда от Мадрид официално стана съпруг на Таина Кастро.

Двойката е заедно от 2024 г., когато красавицата изостави Лео Перейра.

До тук всичко изглежда като съвсем обикновена история, нали?

Само че Перейра замени Таина с... бившата на Милитао - Каролина Лима. Двамата продължават да са заедно.

А на нас това много ни напомня за онези отношения Божинов - Николета Лозанова - Михайлов - Алисия.

Децата

Ситуацията в Бразилия става още по-объркана за... децата.

Лима и Милитао имат дъщеря. Перейра и Кастро имат две деца.

И трите бяха на сватбата на аса на Реал Мадрид - всички те вече са братя и сестри по странна линия и със сигурност ще им е доста трудно да си изработят родословно дърво, ако им се наложи!

Дали ще видим и втора сватба между Перейра и Лима? Времето ще покаже!

Що се отнася до отношенията в този любовен четириъгълник, добре е страните в него да вземат пример от българския такъв!

Въпреки драмата в миналото Николай Михайлов и Валери Божинов продължават да са в отлични отношения!

