Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

30 години по-късно скандирания "Любо, Любо" отново огласиха ст. Местая! Бившият клуб на Любослав Пенев - Валенсия, застана плътно до него в най-важната му битка - тази с тежко онкологично заболяване.

Футболистите на "прилепите" излязоха за шампиоантния мач срещу Севиля със специални тениски с името на легендарния нападател.

Пенев се намира в клиника в Германия, където му предстои животоспасяваща операция. Разходите за нея и последващото лечение възлизат на 300 хил. евро, а химиотерапията е изключена като вариант.

Преди най-важната битка

Валенсия поде кампания за набиране на средства, а позитивната енергия, която клубът изпраща към Пенев се пренесе и на стадиона.

Пенев беше ключова фигура за Валенсия в периода 1989-1995 г., когато отбеляза 85 гола в 199 мача. Той се утвърди като деветия най-резултатен в историята на клуба.

Влиянието на харизматичния Ел Голеадор обаче надхвърля статистиката. Българинът помогна на "прилепите" да станат вицешампиони на Испания, а след това възвърнат европейския си престиж през 90-те години на миналия век.

