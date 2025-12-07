bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

30 години по-късно: “Любо, Любо“ отново огласи ст. Местая!

Валенсия показа специални тениски в подкрепа на Пенев (ВИДЕО)

30 години по-късно скандирания "Любо, Любо" отново огласиха ст. Местая! Бившият клуб на Любослав Пенев - Валенсия, застана плътно до него в най-важната му битка - тази с тежко онкологично заболяване.

Футболистите на "прилепите" излязоха за шампиоантния мач срещу Севиля със специални тениски с името на легендарния нападател.

Пенев се намира в клиника в Германия, където му предстои животоспасяваща операция. Разходите за нея и последващото лечение възлизат на 300 хил. евро, а химиотерапията е изключена като вариант.

Преди най-важната битка

Валенсия поде кампания за набиране на средства, а позитивната енергия, която клубът изпраща към Пенев се пренесе и на стадиона.

Пенев беше ключова фигура за Валенсия в периода 1989-1995 г., когато отбеляза 85 гола в 199 мача. Той се утвърди като деветия най-резултатен в историята на клуба.

Влиянието на харизматичния Ел Голеадор обаче надхвърля статистиката. Българинът помогна на "прилепите" да станат вицешампиони на Испания, а след това възвърнат европейския си престиж през 90-те години на миналия век.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Испания подкрепа легенда операция Валенсия любо местая пенев битка заболяване любослав пенев тениски Ел Голеадор онкологично

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1
Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)

Любящият баща със сбъднатата мечта (ВИДЕО)
Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа

Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа
Защо 70 000 души махат в унисон? (ВИДЕО)

Защо 70 000 души махат в унисон? (ВИДЕО)

Последни новини

Левски се върна към победите

Левски се върна към победите
Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа

Зографски записа ново престижно класиране за Световната купа
Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1
Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла

Зографски продължава да лети! Шанс за подиум във Висла
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV