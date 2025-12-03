Баба Ванга отдавна изуми света с предсказания за големи събития, променили живота и светогледа. Нейни думи се счита, че са предвидили огромния инцидент в Чернобил през 1986 г. и атентатите на 11 септември 2001 г. в Съединените щати.

Според различни публикации, тя е предвидила и големи природни катаклизми в последните десетилетия, включително и тази година.

Последното предсказание, което й се приписва, е изригването на "заспал" вулкан. Хайли Губи в Етиопия изригна в края на ноември след 12 000 години "сън".

"Ярка светлина в небето"

Мнозина остават скептични за това до колко всъщност това са нейни предсказания и дали са се отнасяли точно за тези събития. Едно от тях за 2025 г. обаче е свързано със спорта. "Sky History" споделя, че Земята ще направи първи контакт с извънземни през 2025-а и това ще се случи по време на "голямо спортно събитие".

Твърди се, че извънземния обект ще се появи като "ярка светлина в небето" на събитието.

"Техните намерения ще останат мистерия, но това ще доведе до шок сред човечеството и науката. Дали ще дойдат с мир или заплаха, пристигането на извънземни през 2025 г. със сигурност ще разтърси човечеството."

Сюжет

Голяма част от значимите спортни събития през тази година са вече зад гърба ни - финала на Шампионска лига, турнирите по тенис от Големия шлем, Супербоул и др.

Остава един последен сюжет и това е жребият за световното първенство по футбол, който ще се проведе в САЩ този петък, 5 декември. Очаква се това да бъде и най-гледаното спортно събитие за годината. Остава да видим дали ще има странна ярка светлина в петък в небето над "Кенеди Център" във Вашингтон...

