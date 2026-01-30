bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Загина в тежка катастрофа, но вкара от отвъдното (ВИДЕО)

Последният гол на Александър Зарачо

19-годишен парагвайски футболист, загинал при тежка катастрофа, вкара гол от отвъдното!

Александър Зарачо се разписа за последен път благодарение на близки и съотборници.

Ковчегът на тийнейджъра - капитан на Клуб 30 де Агосто, беше положен на точка на дузпата на стадиона. След това играч от тима му подаде, топката се отби и влетя в мрежата. Присъстващите аплодираха попадението и пуснаха бели балони в небето.

Трагедията

Катастрофата е отпреди месеци. Моторист, каращ с превишена скорост, се врязва в мотопеда на Зарачо. Следва дълга битка за живот, преди младият футболист да почине от травмите си в болница в Капиата.

"Загубата му оставя огромна празнина в сърцата на всички в клуба, които прекараха време с него на и извън терена. Алекс беше пример за лидерство и отдаденост. Той винаги ще бъде важна част от историята ни"

"Никога няма да бъдеш забравен! Почивай в мир, капитане!", написаха от клуба.

