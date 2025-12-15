Заради Рамадан: Световното през 2034 ще е през 2035 година

2035 години в момента изглежда доста далеч, но бързо, бързо ще се изниже това десетилетие, а с него и две световни първенства по футбол, за да се стигне до... третото.

Сметките показват, че 25-ото издание на Мондиала трябва да бъде през 2034 г. Домакинът на събитието вече е ясен - Саудитска Арабия.

Вече веднъж го "играхме този мач" през 2022 г., когато Мондиалът беше в Катар и се състоя през ноември и декември. Този път обаче дългоочакваните мачове може да прелеят в... следващата година.

Свещен месец

Като мюсюлманска страна, Саудитска Арабия почита всички традиции на тази религия, а една от най-важните е свещения месец Рамадан.

През 2034 г. той ще започне на 12 ноември, което означава, че до средата на декември мюсюлманите ще се въздържат от храна през деня, а също и от напитки, тютюн и интимни отношения.

В такива условия едва ли ще може да се проведе световно първенство.

Решението е то да бъде "прехвърлено" за следващата година - през януари 2035 г.

За тази промяна все още няма официално потвърждение.

Преди това

Преди да мислим за десетилетие напред, трябва да преживеем още две световни първенства.

През 2026 г. домакини на Мондиала ще са САЩ, Мексико и Канада.

След това, през 2030 г., футболът ще превземе Европа и... Африка. Испания, Португалия и Мароко ще приемат мачове от световното.

И след това на дневен ред идва домакинството на Саудитска Арабия. Страната от Близкия Изток се пребори за тази чест в конкуренцията на:

-Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд, Виетнам)

-Австралия, Нова Зеландия, Индонезия

-Китай, Хонконг, Макао

-Казахстан, Киргистан, Узбекистан

