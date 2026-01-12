bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Защо Педри бие дузпи на баща си с бутилка? (ВИДЕО)

Трогателната традиция, която семейство Гонсалес отново спази

Защо Педри бие дузпи на баща си с бутилка? (ВИДЕО)

Барселона спечели спечели Суперкупата на Испания за втори пореден път след победа с 3:2 над Реал Мадрид. Покрай всички празненства, скандали и видеоклипове в социалните мрежи, една история отново попадна под светлината на прожекторите.

Тази на Педри и неговия баща Фернандо. Двамата бяха уловени от камерите след награждаването да си бият дузпи по необичаен начин - с бутилка с вода.

Традицията

Това не е първият път, в който Педри бие дузпи на своя баща. Интересна е историята защо това се случва.

През годините това се превърна в традиция за семейството на техничния полузащитник. Баща му е бивш вратар, който се отказва от футбола на ранна възраст заради загубата на своя баща - дядото на Педри, който е един от основателите на фенклуба на Барселона в град Тегесте, който се намира на Канарските острови.

С една дума може да кажем, че любовта към каталунския гранд тече в кръвта на семейство Гонсалес. Това е и причината Педри и баща му след всеки спечелен трофей да отпразнуват по този начин. И го правят с каквито предмети имат под ръка. Понякога с топка, понякога с дрехи, а понякога и с бутилка, както след финала за Суперкупата. 

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Така те отдават почит към своя баща и дядо, благодарение на когото Педри в момента е един от най-добрите футболисти в света. След като дядо му почива, Фернандо се отказва от футбола и започва да работи в крайпътен бар, основан от дядото на Педри, за да издържа жена си и двамата си сина.

Фернандо отделял много от времето си, за да води Педри на тренировки и вярвал, че някой ден сина му ще облече фланелката на Барса. Години по-късно това се случва.

А и не само. Педри е един от най-важните играчи в състава на Ханзи Флик и двигател на отбора, благодарение на когото каталунци се върнаха на върха след няколко години финансова криза.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол барселона семейство любов дядо баща реал мадрид трофей вратар ханзи флик каталунци фернандо суперкупа на испания педри

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача
Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)
Карлос Насар: Ако нещо ми пречи, ще променя нещата (ВИДЕО)

Карлос Насар: Ако нещо ми пречи, ще променя нещата (ВИДЕО)
Никола Цолов: Много ми харесва да мотивирам малките деца (ВИДЕО)

Никола Цолов: Много ми харесва да мотивирам малките деца (ВИДЕО)

"Браво, Бате Сашо!" и "Карлос има страхотна усмивка": VIP анкетата за Спортист на годината (ВИДЕО)

Последни новини

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо
Ел Класико, което не се забравя

Ел Класико, което не се забравя
Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача
България може да има толкова олимпийски квоти, колкото Италия и Швейцария

България може да има толкова олимпийски квоти, колкото Италия и Швейцария
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV