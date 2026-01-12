Защо Педри бие дузпи на баща си с бутилка? (ВИДЕО)

Барселона спечели спечели Суперкупата на Испания за втори пореден път след победа с 3:2 над Реал Мадрид. Покрай всички празненства, скандали и видеоклипове в социалните мрежи, една история отново попадна под светлината на прожекторите.

Тази на Педри и неговия баща Фернандо. Двамата бяха уловени от камерите след награждаването да си бият дузпи по необичаен начин - с бутилка с вода.

Традицията

Това не е първият път, в който Педри бие дузпи на своя баща. Интересна е историята защо това се случва.

През годините това се превърна в традиция за семейството на техничния полузащитник. Баща му е бивш вратар, който се отказва от футбола на ранна възраст заради загубата на своя баща - дядото на Педри, който е един от основателите на фенклуба на Барселона в град Тегесте, който се намира на Канарските острови.

View this post on Instagram A post shared by Footballpalace (@footballpalacee)

С една дума може да кажем, че любовта към каталунския гранд тече в кръвта на семейство Гонсалес. Това е и причината Педри и баща му след всеки спечелен трофей да отпразнуват по този начин. И го правят с каквито предмети имат под ръка. Понякога с топка, понякога с дрехи, а понякога и с бутилка, както след финала за Суперкупата.

Така те отдават почит към своя баща и дядо, благодарение на когото Педри в момента е един от най-добрите футболисти в света. След като дядо му почива, Фернандо се отказва от футбола и започва да работи в крайпътен бар, основан от дядото на Педри, за да издържа жена си и двамата си сина.

Фернандо отделял много от времето си, за да води Педри на тренировки и вярвал, че някой ден сина му ще облече фланелката на Барса. Години по-късно това се случва.

А и не само. Педри е един от най-важните играчи в състава на Ханзи Флик и двигател на отбора, благодарение на когото каталунци се върнаха на върха след няколко години финансова криза.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK