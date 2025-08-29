bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Жозе Моуриньо е уволнен!

След като Фенербахче няма да играе в Шампионската лига

Reuters

Фенербахче уволни треньора си Жозе Моуриньо! 

Това съобщиха от клуба ден след загубата от Бенфика с 0:1 и отпадането от Шампионска лига. Клубът ще играе в Лига Европа, а жребият за основаната фаза е днес, 29 август и може да го гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 14:00 ч.

Начело на турския гранд Моуриньо се задържа едва година. 

Изявлението

Раздялата с португалския специалист дойде с кратко изявление в каналите на Фенербахче в социалните мрежи.

Разделихме се с Жозе Моуриньо, който беше мениджър на футболен отбор от сезон 2024-2025. Благодарим му за усилията, които положи за нашия отбор и му желаем успех в бъдещата му кариера.“, написаха от тима. 

 
 
 
Моуриньо застана начело на Фенербахче преди сезон 2024/2025. 

В 62 мача той има 37 победи, 14 равенства и 11 загуби.

През миналия сезон Фенербахче завърши на второ място в турския шампионат. Тимът достигна до осминафинал в Лига Европа и отпадна от Рейнджърс след продължения. 

Тагове:

шампионска лига турция лига европа жозе моуриньо уволнение фенербахче

