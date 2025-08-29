Жозе Моуриньо е уволнен!

Фенербахче уволни треньора си Жозе Моуриньо!

Това съобщиха от клуба ден след загубата от Бенфика с 0:1 и отпадането от Шампионска лига. Клубът ще играе в Лига Европа, а жребият за основаната фаза е днес, 29 август и може да го гледате пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 14:00 ч.

Начело на турския гранд Моуриньо се задържа едва година.

Изявлението

Раздялата с португалския специалист дойде с кратко изявление в каналите на Фенербахче в социалните мрежи.

„Разделихме се с Жозе Моуриньо, който беше мениджър на футболен отбор от сезон 2024-2025. Благодарим му за усилията, които положи за нашия отбор и му желаем успех в бъдещата му кариера.“, написаха от тима.

View this post on Instagram A post shared by Fenerbahçe (@fenerbahce)

Моуриньо застана начело на Фенербахче преди сезон 2024/2025.

В 62 мача той има 37 победи, 14 равенства и 11 загуби.

През миналия сезон Фенербахче завърши на второ място в турския шампионат. Тимът достигна до осминафинал в Лига Европа и отпадна от Рейнджърс след продължения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK