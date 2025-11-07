31 наказателни удари и Везенков на върха – Партизан в шок!

В Пирея Олимпиакос напомни защо е сред големите сили на европейския баскетбол. Гръцкият колос постигна шестата си победа в Евролигата, след като надви Партизан с 80:71 в мач, който се реши в последните минути – именно тогава домакините показаха характер и класа.

14 точки и 4 борби

Героят на вечерта отново беше Саша Везенков – символът на новата ера на Олимпиакос. Българската звезда, която се завърна с гръм и трясък в Пирея след престоя си в НБА, завърши с 14 точки, 4 борби и две асистенции за 32 минути на терена.

Тимът на Йоргос Барцокас демонстрира невероятна дисциплина и агресия, особено в заключителната четвърт, която спечели с впечатляващото 27:13. Домакините впечатлиха с колективна защита и контрол над темпото.

Успехът дойде в края на мача, когато Шакил Макисик поведе отбора си към обрат, а Тайлър Дорси с поредица от вкарани наказателни удари увеличи разликата. 14 секунди преди края Везенков отбеляза тройка, с която сложи край на спора.

Срещата отново беше наблюдавана на живо от тенис легендата Новак Джокович, който не пропуска мач на Олимпиакос в Атина.

Любопитен детайл от срещата е контрастът в изпълнените наказателни удари – Олимпиакос реализира 31, докато Партизан получи едва 5 възможности от линията!

След този успех Олимпиакос вече гледа уверено към следващото си предизвикателство – срещу лидера Жалгирис.

