Баскетбол

80 години баскетбол в Ямбол (ВИДЕО)

На церемонията присъства Георги Глушков

Баскетболният Ямбол отбеляза 80-годишнината си с церемония. На нея присъства и президентът на федерацията Георги Глушков, започнал кариерата си именно в ямболския клуб.

16 ноември 2001 г. В препълнената зала "Диана" Ямболгаз побеждава с 92:80 участника в Евролигата Апоел Тел Авив. Треньор на отбора е Иван Чолаков.

Началото на Георги Глушков

Георги Глушков е знакова фигура в историята на клуба. Първият българин, играл в НБА, започва пътя си от Ямбол под ръководството на Симеон Варчев.

 "Аз просто исках да играя... и те бяха тези, които ми дадоха шанс. Още си пазя писмото, с което ме поканиха. Някой ден ще го покажа", каза Глушков пред bTV.

Снимка: Lap.bg

Феноменалната игра на Глушков е забелязана от скаути на Финикс Сънс и той става част от отбора от НБА. Играе срещу легендарния Карим Абдул-Джабар от Лейкърс.

Глушков сменя НБА с Италия, където за пет сезона изиграва 300 мача. Но не забравя корените си.

Време е! България започва похода си към еврофиналите с мач срещу Армения

"Аз съм много радостен, че в този ден честваме 80 години баскетбол в Ямбол. Важна дата за всички хора, които са тук. И за мен също", добавя президентът на БФБ.

През 2002 г. Ямбол печели шампионската титла на България за пръв път в историята.

