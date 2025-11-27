bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Време е! България започва похода си към еврофиналите с мач срещу Армения

Гледайте първия мач на баскетболните национали от 19:00 ч. по VOYO

Време е! Мъжкият ни национален отбор по баскетбол започва похода си към европейските финали с домакинство на Армения. Срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 е тази вечер от 19:00 ч. и ще бъде излъчена ексклузивно на онлайн платформата VOYO.

Двубоят е и своеобразен дебют начело на отбора на новия селекционер Любомир Минчев.

Снимка: Lap.bg

Другият отбор в нашата група 2 е Норвегия. България гостува на скандинавците на 27 февруари. Следват визита на арменците на 2 март и домакинство на норвежците на 5 юли.

България - Армения ексклузивно на VOYO (ВИДЕО)

Избраниците на Любомир Минчев

Големият отсъстващ и този път е Александър Везенков. Най-добрият ни баскетболист бе повикан, но заради клубни ангажименти с Олимпиакос ще пропусне срещата срещу Армения.

Снимка: Lap.bg

Дий Бост се завръща в състава. Той не е играл за България от Евробаскет 2022 насам. Той ще трябва да замести друг натурализиран американец - Коди Милър-Макинтайър. Звездата на Цървена звезда не попадна в списъка на Минчев.

Място в него намери капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации с Нидерландия и Австрия заради контузия.

Селекционерът Любомир Минчев ще може да разчита на: Борислав Младенов, Дий Бост, Димитър Димитров, Константин Костадинов, Иван Алипиев, Емил Стоилов, Йордан Минчев, Мартин Русев, Константин Тошков, Николай Михайлов, Александър Стоименов, Илиян Пищиков и Павлин Иванов.

Отборът на Армения пристигна по-рано в България, като играчите изгледаха срещата от 13-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид на живо от първите редове в "Арена Ботевград".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България баскетбол армения voyo.bg предварителни квалификации мъжки национален отбор по баскетбол евробаскет 2029

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От финал в КЕШ до борба за оцеляване

От финал в КЕШ до борба за оцеляване
Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
Арсенал натупа Байерн в спектакъл на

Арсенал натупа Байерн в спектакъл на "Емирейтс" (ВИДЕО)
Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Последни новини

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?

Ще издържи ли непробиваемата крепост на Астън Вила нов удар?
Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Ще продължи ли победната си серия ПАОК без Десподов?

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)
От финал в КЕШ до борба за оцеляване

От финал в КЕШ до борба за оцеляване
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV