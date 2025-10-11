Александър Везенков е номер 1 в Евролигата за 15-и път

Ново признание за най-добрия ни баскетболист Александър Везенков. Той бе избран за Най-полезен играч (MVP) на третия кръг на Евролигата, съобщава БТА.

Най-полезен играч

Тежкото крило получи коефицент от 34, след като изведе Олимпиакос до победата с 86:67 у дома над Дубай Баскетбол.

Везенков се отчете с 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър.

Българинът получава наградата за Най-полезен играч на кръга за 15-и път в кариерата си в Евролигата. Само Шейн Ларкин (19 пъти) и Нандо Де Коло (16) са пред него във вечната класация.

Останалите в класацията

Чима Монеке от Цървена звезда (Белград) и Кевин Пънтър от Барселона са с коефицент по 31 точки в третия кръг. Монеке изведе Звезда до успех с 86:81 като гост над действащия шампион Фенербахче Истанбул с 20 точки, 12 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки. Пънтър се открои при домакинската победа на отбора си над Валенсия със 108:102 с 27 точки, 1 борба и 7 асистенции.

