Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Везенков: Радвам се, че съм здрав. Ще дам всичко от себе си за България! (ВИДЕО) Гледайте евроквалификацията срещу Норвегия на 5 юли пряко по bTV и на VOYO.BG

За първи път от 20 февруари 2025 г. Александър Везенков ще играе за българския национален отбор по баскетбол!

След страхотен сезон с клубния си тим Олимпиакос, в който спечели Евролигата и титлата и бе провъзгласен за Най-полезен баскетболист за сезона, той облече отново екипа на България.

Везеков ще играе в изключително важния мач срещу Норвегия от квалификациите за европейкото първенство.

Срещата е на 5 юли и за нея bTV ще промени програмата си, като ще съкрати централната си новинарска емисия, за да ви покаже срещата! Мача може да гледате пряко по bTV след новините в 19:00 ч., а на онлайн платформата VOYO.BG започваме с екскузивното ни студио в 18:30 ч.

Важна подрепа

Със сигурност присъствието на Везенков, дори след толкова напрегнат сезон, ще допринесе за играта и самочувствието на тима.

"Нямах достатъчно време за почивка, но имаме един мач пред нас в неделя и ще дадем всичко от себе си, за да го спечелим, защото ситуацията е доста критична. Имаме една седмица да се напаснем, да се намерим и да дадем всичко от себе си. Хубаво е да виждаш млади момчета в националния отбор, които заслужават, и ще играят за първи път пред родна публика. Със сигурност ще има напрежение като за първи мач, но всички сме готови да му помогнем и на него, и на другите момчета, които за първи път ще играят за този отбор.", заяви той пред журналисти.

"Помните мача с Швеция, залата беше пълна. Разбирам, че сега е лято, хората са на почивка. Надявам се хората ни да подкрепят и да спечелим този мач. Последните три пъти, когато исках да играя за националния отбор, бях контузен, все нещо се случваше - единият път си счупих пръста, другия кръста, след това си изкълчих глезена. Сега се радвам, че съм здрав, ще дам всичко от себе си, за да победим", добави Везенков.

Нужната разлика

Мачът с Норвегия е съдбоносен за българските баскетболисти. Те ще продължат напред към следващия етап на квалификациите при победа с 10 и повече точки. В предишната среща през февруари "лъвовете" загубиха с 67:76.

"Не съм много запознат с отбора на Норвегия. Знам само един играч, който играе в Билбао. За да са ни били с 10 точки - борят се, добър отбор са. Ще ги гледаме от утре. Фокусът е върху нашия отбор и ние да си направим нещата както трябва. Това ни е работата по принцип. Националният отбор е чест, играем със сърце, с каквото ни е останало. После има време да си починем. Тук трябва да дадем всичко от себе си.", каза Везенков.

"Нямаме натурализиран гард, като това означава, че другите момчета трябва да се нагърбят с отговорност. Треньорът го познаваме по-старите в отбора. Знаем неговия стил, неговите принципи. Трябва просто да излезем и да спечелим мача. Важно е да победим с над 9 точки! Не е важно кой ще вкара, а да спечелим.", добави той.

При победа националите продължават към следващия етап, а мачовете ще са през август.

"За август, живот и здраве, ще съм тук, няма да е почнала подготовката. Важно е да бием. Казал съм, че когато мога, когато съм здрав, когато ми го позволява програмата, винаги съм насреща.", категоричен е Везенков.