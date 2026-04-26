Историческо! Саша Везенков отново над всички в Евролигата! (ВИДЕО)

Втора награда за MVP на най-авторитетния европейски баскетболен турнир!

Напълно заслужено Александър Везенков добави втора награда за Най-полезен играч (MVP) в редовния сезон а Евролигата!

Българският баскетболист бе отличен за представянето си с екипа на Олимпиакос, като имено неговия тим спечели редовния сезон с 26 победи и 12 загуби. 

Това е второ такова отличие за Везенков, който грабна статуетката за индивидуални постижения и през 2023 г.! Той е едва вторият баскетболист в историята, който печели за втори път този приз!

Изненадата

Българинът получи признанието изненадващо, по време на интервю за подкаста на турнира. По време на разговора му беше връчен красив трофей, а първи го поздравиха съотборниците му Костас Папаниколау и Никола Милутинов.

Не е изненада, че тъкмо Везенков взима този приз, тъй като именно той е баскетболистът с най-много точки средно на мач - 19,4. Везенков има още и средно 6,6 борби в 34 мача, в които е взел участие. Той има двуцифрен резултат в 33 от тези срещи. 19 пъти активът му е бил над 20 точки, а четири пъти - "дабъл-дабъл" (двуцифрен актив при отбелязани точки и при спечелени борби).

Няма как да не споменем, че българинът има огромна роля в успеха на Олимпиакос до момента и в ролята му на фаворит за финалния етап на Евролигата. 

Плейофите ще се играят до 2 победи в 3 мача, а съперник на Везенков и компания е френският Монако. 

 
 
 
Идеален отбор

Везенков вече разбра, че е част и от идеалния тим на редовния сезон. 

Там са още съотборникът му Милутинов, Илайджа Брайънт (Апоел Тел Авив), Силвен Франсиско (Жалгирис), Жан Монтеро (Валенсия). 

Александър Везенков ги остави без шанс! Отново е в Идеалната петица!

За четвърти път Везенков влезе в идеалната петица, което го изравни с Димитрис Диамантидис и изостава по този критерии само от  Хуан Карлос Наваро.

Наградата за MVP на редовния сезон в Евролигата се връчва от сезон 2004/2005. Единствено Везенков и Тони Паркър, който играеше за Макаби Тел Авив, са печелили приза два пъти! Французинът прибра статуетката през 2005 и 2006 г.

Снимка: Lap.bg

Припомняме, че родният национал е Спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 г. 

MVP на редовния сезон в Евролигата се определя от вота на журналисти, фенове, баскетболисти и треньори. 

