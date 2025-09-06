bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Апоел решава бъдещето на Борислав Младенов в два мача (ВИДЕО)

Инспекцията от Евролигата е преминала успешно

Седмица и четири дни. Толкова бяха нужни на треньора на Апоел Тел Авив Димитрус Итудис да заговори открито за бъдещето на Борислав Младенов в състава. Първите информации бяха, че синът на легендата Георги Младенов ще играе в австрийски отбор. Сега Итудис не разкри къде, но загатна за предстоящо преотстъпване.

Къде ще играе Борислав Младенов?

Националът дебютира с екипа на израелския тим срещу Балкан Ботевград в сряда. Боби е наш играч. Тепърва ще го оценяваме все повече. И все пак, най-вероятно е да бъде преотстъпен на друг отбор за първия сезон, за да натрупа минути и да подобри уменията си. Ще стане ясно съвсем скоро. След двете предстоящи контроли със сигурност“, каза Итудис.

Втора контрола втори успех

Апоел записа втори успех във втората си приятелска среща на българска земя. В сряда тимът му победи Балкан със 107:71, а днес надви актуалния шампион на България Рилски спортист с 89:72.

Борислав Младенов: Това е сън. Една малка крачка към целите ми! (ВИДЕО)

Младенов се появи в игра през второто полувреме и завърши със 7 точки и 1 открадната топка за по-малко от 12 минути игра.

Инспекция от Евролигата

През новия сезон тимът от Тел Авив ще играе мачовете си от Евролигата в София. Евролигата е едно от първенствата, които не позволяват стикери на терена. Нивото на осветеност трябва да бъде по-високо, особено в краищата на залата.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

И друго - кошовете на една от големите американски компании не можаха да пристигат навреме за сертификацията, така че ние успяхме да минем с резервни такива. Ще бъдат доставени следващата седмица. Те ще могат да приемат първия мач на Апоел с Барселона“, разясни Николай Рашков, който е координатор за зала "Арена 8888", където израелският отбор ще домакинства.

„Заедно към върха: младите ни баскетболистки написаха история“ (ВИДЕО)

Тагове:

балкан евролига рилски спортист апоел тел авив борислав младенов Николай Рашков Итудис Арена 8888

