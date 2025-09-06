Апоел решава бъдещето на Борислав Младенов в два мача (ВИДЕО)

Седмица и четири дни. Толкова бяха нужни на треньора на Апоел Тел Авив Димитрус Итудис да заговори открито за бъдещето на Борислав Младенов в състава. Първите информации бяха, че синът на легендата Георги Младенов ще играе в австрийски отбор. Сега Итудис не разкри къде, но загатна за предстоящо преотстъпване.

Къде ще играе Борислав Младенов?

Националът дебютира с екипа на израелския тим срещу Балкан Ботевград в сряда. „Боби е наш играч. Тепърва ще го оценяваме все повече. И все пак, най-вероятно е да бъде преотстъпен на друг отбор за първия сезон, за да натрупа минути и да подобри уменията си. Ще стане ясно съвсем скоро. След двете предстоящи контроли със сигурност“, каза Итудис.

Втора контрола – втори успех

Апоел записа втори успех във втората си приятелска среща на българска земя. В сряда тимът му победи Балкан със 107:71, а днес надви актуалния шампион на България Рилски спортист с 89:72.

Младенов се появи в игра през второто полувреме и завърши със 7 точки и 1 открадната топка за по-малко от 12 минути игра.

Инспекция от Евролигата

През новия сезон тимът от Тел Авив ще играе мачовете си от Евролигата в София. „Евролигата е едно от първенствата, които не позволяват стикери на терена. Нивото на осветеност трябва да бъде по-високо, особено в краищата на залата.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

И друго - кошовете на една от големите американски компании не можаха да пристигат навреме за сертификацията, така че ние успяхме да минем с резервни такива. Ще бъдат доставени следващата седмица. Те ще могат да приемат първия мач на Апоел с Барселона“, разясни Николай Рашков, който е координатор за зала "Арена 8888", където израелският отбор ще домакинства.

